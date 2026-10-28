П’ять нових емодзі з’являться на смартфонах 2027 року: одне з них має пікантне значення (фото)

Емодзі Фото ілюстративне / © The Insider

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2027 року користувачі смартфонів можуть отримати п’ять нових емодзі. Серед запропонованих символів — гриф, декоративна пляшка, орхідея, кам’яна конструкція інукшук та очі, спрямовані праворуч. Останній символ стане своєрідним доповненням до вже наявного емодзі із зображенням очей.

Про це повідомляє Daily Mail.

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За інформацією джерела, організація Unicode оприлюднила попередній список кандидатів для набору Emoji 19.0. Якщо нові символи пройдуть усі етапи затвердження, вони можуть стати доступними для користувачів від вересня 2027 року.

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Нові емодзі Фото Daily Mail.

Які нові емодзі можуть з’явитися

До попереднього переліку увійшли п’ять символів:

Гриф — великий птах із коричнево-сірим пір’ям, червоною головою та шиєю і жовтими лапами. Декоративна пляшка — зелена посудина з жовтою пробкою, яка може символізувати зілля, еліксири, олії або сиропи. Інукшук — кам’яна конструкція, пов’язана з культурою інуїтів. За формою вона нагадує фігуру, складену з каменів, або невелику кам’яну споруду. Орхідея — велика квітка пурпурового кольору із зеленим стеблом. Очі, спрямовані праворуч — новий варіант емодзі із зображенням очей, які вже є в стандартному наборі, але дивляться в протилежний бік.

За даними Emojipedia, остаточний вигляд символів на пристроях Apple, Samsung та інших виробників залежатиме від того, як кожна компанія вирішить їх відобразити.

Чому емодзі з орхідеєю має пікантне значення

Особливу увагу привернула орхідея, яка має не лише ботанічне, а й анатомічне значення.

Назва квітки походить від грецького слова, що означає «яєчко». Це пов’язано з формою парних бульб деяких орхідей, які нагадують чоловічі статеві залози.

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Водночас самі квіти орхідей іноді асоціюють із жіночими статевими органами через їхню форму.

Як пояснює видання Herbarium World, квіти орхідей можуть викликати різні асоціації. З огляду на те, що існує понад 50 тисяч видів цих рослин, їхні форми також можуть нагадувати морди мавп, задні частини тіл комах або дзьоби птахів.

Коли нові емодзі з’являться на смартфонах

Поки що всі п’ять символів мають статус попередніх кандидатів. До вересня 2027 року Unicode проведе додаткові перевірки, після яких частину пропозицій можуть відхилити.

Також до остаточного затвердження списку теоретично можуть додати інші емодзі, хоча останніми роками такі зміни траплялися рідко.

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Пропозиції вже обговорюють у соціальній мережі X. Деякі користувачі дивуються, навіщо потрібен символ пляшки із зіллям, інші нарікають, що нові емодзі додають надто повільно. А хтось уже звернув увагу на можливе пікантне трактування орхідеї.

Якщо всі п’ять символів затвердять, вони увійдуть до стандарту Emoji 19.0. Водночас точні дати їх появи на смартфонах залежатимуть від того, коли виробники пристроїв і розробники операційних систем додадуть підтримку нового набору.

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