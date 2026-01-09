Собака / © Pixabay

Реклама

Поведінковий експерт Кейсі Рей пояснив, як проявляється фрустрація у собак і чому її важливо вчасно помічати. Кінолог розповів про п’ять типових сигналів, які можуть вказувати на накопичене невдоволення — і, як наслідок, на небажану поведінку.

Про це повідомило видання Mirror.

Фахівець наголосив: розчарування часто виникає, коли собаці бракує фізичної активності та розумових навантажень. Однією з перших ознак він назвав сильне смикання повідець — чим більше тварина напружена, тим інтенсивніше тягне. За словами Кейсі, у спробах вивільнити енергію собаки нерідко переходять до руйнівних звичок.

Реклама

Ще один сигнал — прагнення вибігти через незамкнені двері. Тренер пояснив, що тварини шукають будь-яку можливість «скинути» емоційне напруження. Звідси й часті втечі: «Ситий собака не втікає від руки, яка його годує»

Неочевидною, але поширеною ознакою Рей назвав копання. Якщо собака не має здорового способу позбутися напруги, вона створює його сама — риє, тікає або стає надмірно активною. До списку він також додав постійний гавкіт, який часто стає наслідком нестачі навантажень та чіткої структури дня.

Кінолог застеріг, що тривала фрустрація може перерости в агресію. Щоб цього уникнути, він радить впровадити «структуровані прогулянки» та регулярні вправи, які поєднують рух і розумову стимуляцію. Просте перебування в саду, на його думку, не замінює активної взаємодії й може навіть посилити «ефект акваріума», коли собака ходить по колу, не отримуючи полегшення.

Рей рекомендує починати день із прогулянки, під час якої собака йде поруч і слідує за господарем — це допомагає спрямувати енергію в конструктивне русло. Корисними також є ігри з м’ячем чи апортом, що створюють потрібний ритм і структуру.

Реклама

Експерт підсумував: якщо собака продовжує копати, тікати чи надмірно гавкати, варто додати більше організованих занять, щоб запобігти поглибленню поведінкових проблем.

Нагадаємо, деяких собак у різних культурах вважали не просто улюбленцями, а справжніми талісманами. Експерти назвали п’ять порід, які традиційно асоціюють з удачею та процвітанням.