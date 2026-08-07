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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
735
Час на прочитання
2 хв

П’ять побутових справ, які категорично не можна робити в суботу й неділю, інакше біди не оминути

Якої роботи краще уникати у вихідні за народними прикметами та християнськими звичаями.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Що не можна робити у вихідні дні

Що не можна робити у вихідні дні / © Freepik

Для більшості людей субота та неділя асоціюються з відпочинком, спілкуванням із родиною та можливістю відновити сили після напруженого робочого тижня. Водночас у народній традиції ці дні завжди вважалися особливими. Наші предки вірили, що певні вчинки у вихідні можуть негативно вплинути на добробут, здоров’я та сімейний затишок. Частина таких заборон пов’язана з церковними традиціями, інша — сформувалася на основі багаторічних спостережень і народних вірувань. Хоча сьогодні багато хто сприймає їх радше як культурну спадщину, чимало українців і досі намагаються дотримуватися цих звичаїв.

Не варто присвячувати весь день важкій роботі

У народі вважалося, що вихідні призначені не лише для фізичного відпочинку, а й для духовного відновлення. Саме тому не рекомендували без нагальної потреби займатися важкою працею — копати город, будувати, рубати дрова чи виконувати виснажливі домашні роботи.

Особливо це стосується неділі, яка в християнській традиції є днем молитви, спокою та сімейного єднання. Вважалося, що постійна праця без відпочинку приносить втому, дратівливість і виснаження.

Не сваріться та не з’ясовуйте стосунків

Наші предки були переконані, що конфлікти, які виникли у вихідні, можуть затягнутися надовго. Через це в суботу й особливо в неділю намагалися уникати сварок, образливих слів і гучних суперечок.

Психологи також зазначають, що саме у вихідні люди очікують відпочинку й позитивних емоцій. Якщо цей час супроводжується конфліктами, напруга може зберігатися протягом усього наступного тижня.

Не позичайте гроші без нагальної потреби

У народних прикметах існує повір’я, що великі позики у вихідні можуть «винести» з дому достаток.

Особливо небажаним вважалося віддавати останні гроші або позичати значні суми в неділю. Вірили, що після цього фінансові труднощі можуть переслідувати родину тривалий час.

Звичайно, якщо йдеться про допомогу людині в складній життєвій ситуації, моральні цінності завжди мають залишатися важливішими за будь-які прикмети.

Не займайтеся генеральним прибиранням

За давніми традиціями масштабне прибирання, прання чи миття підлоги в неділю не схвалювали. Вважалося, що цього дня краще відкласти господарські турботи й присвятити час родині, спілкуванню або відпочинку.

Водночас звичайне підтримання чистоти чи приготування їжі ніколи не вважалися порушенням традицій.

Не забувайте про близьких

Ще одне правило, яке часто згадують народні традиції, — не проводити весь вихідний день у повній ізоляції, якщо є можливість поспілкуватися з рідними. Саме субота й неділя здавна були днями, коли збиралася вся родина. Люди відвідували батьків, допомагали старшим, спілкувалися з друзями та сусідами.

Психологи також наголошують, що якісне спілкування з близькими позитивно впливає на емоційний стан, допомагає зменшити рівень стресу та підтримує відчуття психологічної стабільності.

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