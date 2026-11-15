П’ять продуктів, які мікрохвильовка перетворює на отруту: їх не можна там розігрівати

Яку їжу не можна розігрівати у мікрохвильовці / © pixabay.com

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Залишки вчорашньої вечері, обід із холодильника або гарнір, який приготували напередодні, — усе це ми часто розігріваємо в мікрохвильовці. Однак деякі готові продукти потребують особливої обережності. У рисі за неправильного зберігання можуть накопичуватися бактеріальні токсини, запечена у фользі картопля за певних умов стає середовищем для небезпечних бактерій, а цілі варені яйця можуть вибухнути під час нагрівання. Розповідаємо, які п’ять продуктів не варто бездумно ставити в мікрохвильову піч.

Варений рис

Рис часто готують із запасом, а наступного дня розігрівають на обід. Проте саме з цією крупою потрібно бути особливо уважними. У сирому рисі можуть міститися спори бактерії Bacillus cereus, які витримують звичайне варіння. Якщо готову крупу надовго залишити за кімнатної температури, бактерії почнуть розмножуватися та виробляти токсини.

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Проблема полягає в тому, що повторне нагрівання не обов’язково знешкоджує вже утворені токсини. Навіть дуже гарячий рис може залишатися небезпечним. Тому після приготування його треба швидко охолодити, бажано протягом години, і поставити в холодильник. Розігрівати таку страву слід лише один раз, до повного прогрівання.

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Запечена картопля у фользі

Залишки запеченої картоплі часто залишають до наступного дня, щоб потім швидко підігріти в мікрохвильовці. Але є важлива деталь: якщо картоплю запікали у фользі, після приготування її не можна надовго залишати загорнутою та теплою.

У вологому середовищі з обмеженим доступом кисню можуть розмножуватися бактерії Clostridium botulinum, які виробляють небезпечний ботулотоксин. Саме тому Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують після запікання знімати фольгу, а картоплю, яку не подають одразу, зберігати в холодильнику зі знятою обгорткою.

Варені гриби

Смажені або тушковані гриби часто залишають на наступний день і підігрівають разом із гарніром. Повторне нагрівання правильно збережених грибів не перетворює їх на отруту. Однак вони належать до продуктів, які швидко псуються, тому важливо не залишати готову страву на столі надовго.

Якщо гриби після приготування швидко охолодили й поставили в холодильник, їх можна повторно розігріти. Проте робити це потрібно лише один раз і до повного прогрівання. Якщо ж страва кілька годин простояла в теплі, краще не ризикувати: мікрохвильовка не здатна гарантовано знешкодити токсини, які могли утворитися через неправильне зберігання.

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Варені яйця в шкаралупі

Яйця нерідко хочеться швидко підігріти перед сніданком. Але класти їх у мікрохвильовку цілими не можна. Під час нагрівання всередині яйця утворюється пара, тиск зростає, і воно може несподівано вибухнути. Це трапляється як усередині приладу, так і після того, як яйце вже дістали.

Наслідком можуть стати опіки рук та обличчя. Якщо потрібно підігріти варене яйце, спочатку очистіть його від шкаралупи та розріжте на частини. Ще безпечніший варіант — їсти його холодним, якщо воно правильно зберігалося в холодильнику.

Курятина великими шматками

Запечене куряче філе, стегна або залишки цілої курки часто розігрівають у мікрохвильовці. Проблема в тому, що великі шматки можуть прогріватися нерівномірно: зовні м’ясо вже гаряче, а всередині залишаються холодні ділянки. У них можуть виживати бактерії, здатні спричинити харчове отруєння.

Щоб уникнути цього, курятину краще розділити на невеликі шматочки, викласти рівномірним шаром, накрити кришкою та під час нагрівання перемішати або перевернути. Уся страва має прогрітися до температури щонайменше 74 °C. Якщо немає впевненості, що м’ясо прогрілося всередині, краще скористатися сковорідкою чи духовкою.

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