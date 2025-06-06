П’ять простих прийомів, які допоможуть мати стильний і привабливий вигляд цього літа

Шовк і сатин. Без цих речей літній гардероб не буде повноцінним. Комбінація шовкової спідниці з білою сорочкою — ідеальний вибір на кожен день. А сатинова сукня в пастельних відтінках, як-от рожевий, бежевий чи оливковий, — чудове рішення для вечірніх виходів. Вона не потребує зайвих деталей, бо говорить сама за себе.