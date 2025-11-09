П’ять речей, які категорично не можна робити в неділю: народні прикмети, що вбережуть від біди

Що не можна робити в неділю / © www.freepik.com/free-photo

Недiля здавна вважалася днем спокою, відпочинку та духовного очищення. Наші предки вірили, що цього дня не можна порушувати гармонію, закладену природою, краще присвятити його молитві, сім’ї та вдячності. Народна мудрість говорить: як проведеш неділю — так пройде весь тиждень. Саме тому багато поколінь українців дотримувались певних заборон, щоб не накликати біди й не розгнівити долю. Розповідаємо про п’ять речей, яких, за народними прикметами, краще уникати в неділю, щоб у домі панували мир, достаток і щастя.

Що не варто робити в неділю, щоб не накликати в дім біди

Не можна прати, прибирати й мити підлогу. Неділя — це день відпочинку, коли не варто виконувати хатню роботу. За повір’ям, вода, вилита цього дня, змиває добробут і щастя з дому. Наші прабабусі казали: якщо у неділю прати — увесь тиждень пройде в сльозах або дрібних клопотах. Не починайте нових справ і не працюйте фізично. У неділю заборонено щось розпочинати — чи то ремонт, чи новий бізнес. Вважається, що все, розпочате цього дня, не матиме успіху чи завершиться невдачею. Це день, коли варто дати тілу та розуму спокій, щоб із новими силами почати тиждень. Уникайте сварок і гнівних слів. Неділя — це час миру та злагоди. Будь-яка сварка, навіть дрібна, може накликати розлад у родині. Наші предки говорили: якщо посваришся в неділю, то ще сім днів житимеш у непорозумінні. Не позичайте грошей і не давайте нічого з дому. Є прикмета: що винесеш з дому в неділю, те не повернеться. Це стосується не лише грошей, а й продуктів або речей. Вважається, що таким чином можна «віддати» свою удачу й добробут. Не сумуйте і не скаржтеся на життя. Неділя — день світлої енергії, тому будь-які негативні думки або скарги відлякують удачу. Замість цього краще висловити вдячність за те, що маєш, провести час із близькими або просто насолодитися тишею.

Якщо дотримуватися цих простих правил, можна не лише уникнути неприємностей, а й зберегти внутрішню гармонію та енергію на цілий тиждень.