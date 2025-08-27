П’ять речей, які не можна позичати сусідам, інакше віддасте з дому щастя, здоров’я та гроші

Ми часто ділимося з сусідами тим, що вони попросять: посудом, їжею, інструментами чи іншими дрібними побутовими речами. Але наші предки вірили, що деякі предмети категорично не можна віддавати в чужі руки, адже разом із ними з дому йде добробут, здоров’я та сімейна гармонія. Ці прикмети дійшли до наших часів, і, навіть якщо ви не дуже вірите в це, варто знати, що саме не рекомендовано позичати.

Хліб і сіль. У слов’янській традиції хліб і сіль вважаються символами достатку та родинного щастя. Позичати їх комусь — наче власноруч віддавати з дому удачу та гроші. Краще пригостити сусіда шматочком, але не віддавати цілий буханець чи пачку солі.

Гроші — найпоширеніша заборона. Вважається, що коли даєш гроші ввечері чи в неділю, віддаєш фінансову енергію назавжди. До того ж, якщо позичені гроші не повернуть, у дім може прийти бідність. Якщо вже доводиться дати в борг, краще зробити це вдень і передати купюру, поклавши на стіл, а не з рук у руки.

Голки та ножі. Ці предмети символізують сварки. Якщо віддати їх сусідові, можна «перерізати» мир у власному домі. Наші бабусі казали, що позичаючи ніж, ви разом із ним віддаєте гостроту власної удачі.

Одяг та взуття. Вважається, що особисті речі несуть енергетику свого власника. Коли ви віддаєте сусідові одяг чи взуття, то ділитеся не лише тканиною, а й частиною власної долі. Це може призвести до втрати життєвої сили або навіть здоров’я.