П’ять речей, які ви щодня перете неправильно: як обрати відповідний режим на машинці

Як обрати режим прання / © pexels.com

Реклама

Найгірше те, що більшість навіть не підозрює про цю помилку.

Втім, виправити ситуацію дуже просто. Експерти в RealSimple радять щоразу перевіряти етикетку перед пранням. Це займає лише кілька секунд, але може врятувати улюблену річ. Головне правило: якщо сумніваєтеся — обирайте делікатний режим і холодну воду. Річ завжди можна перепрати, але повернути форму після усадки — вже ні.

Однак існують речі, які українці найчастіше перуть неправильно.

Реклама

Рушники

Більшість звикла прати рушники у гарячій воді. Але це помилка. Надто висока температура поступово руйнує волокна тканини, через що рушники стають жорсткими та втрачають здатність добре вбирати вологу.

Оптимальний варіант: звичайний або інтенсивний режим прання, але без надмірного перегріву. Сушити краще на середній температурі.

Спортивний одяг

Спортивні речі витримують великі навантаження під час тренувань, але не під час прання. Інтенсивні режими та висока температура руйнують еластичні волокна.

Що важливо:

Реклама

обирайте делікатний режим прання;

використовуйте прохолодну або теплу воду;

не додавайте кондиціонери та ароматизатори.

Також спортивну білизну краще прати в спеціальних мішках, а сушити — природним способом або на мінімальній температурі.

Джинси

Улюблені джинси не варто прати після кожного носіння. Часте прання швидко «вбиває» колір і структуру тканини.

Як правильно:

прати рідко;

використовувати холодну воду та делікатний або стандартний режим;

вивертати навиворіт перед пранням.

Це допоможе зберегти насичений колір і форму.

Реклама

Светри

Більшість светрів потребують делікатного догляду, а деякі — лише хімчистки. Якщо ж перете вдома, обирайте максимально щадний режим.

Головні правила:

делікатне або ручне прання;

жодної сушарки;

сушити тільки в горизонтальному положенні.

Якщо повісити светр, він розтягнеться і втратить форму.

Постільна білизна

Неправильне прання постелі — це не лише про зношення тканини, а й про здоров’я. Особливо в сезон алергій.

Реклама

Швидкі або холодні режими не знищують пилових кліщів, шерсть тварин і пилок.

Що рекомендують експерти:

прати за високої температури (не менше 54°C);

використовувати інтенсивний або антиалергенний режим;

за потреби додавати додаткове полоскання.

Сушіння також має значення: висока температура допомагає позбутися залишків алергенів.