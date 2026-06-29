П’ять речей із секонду, які не можна купувати: вони притягують нещастя в дім

Які народні прикмети про секонд / © Pexels

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Магазини секонд-хенду давно стали популярним місцем для вигідних покупок. Тут можна знайти якісний одяг, меблі, книги, посуд і навіть антикварні речі за доступною ціною. Водночас у народних віруваннях існує переконання, що деякі предмети з чужого дому можуть нести із собою не лише історію попереднього власника, а й його емоції, переживання та невдачі. Наукових підтверджень таким прикметам немає, однак багато людей досі ставляться до них із повагою. Найбільше це стосується речей, які тривалий час перебували в особистому користуванні. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Дзеркала

З давніх часів дзеркало вважалося одним із наймістичніших предметів у будинку. Йому приписували здатність накопичувати інформацію про людей, які в нього дивилися, а також зберігати атмосферу оселі.

Саме тому старі дзеркала нерідко викликають настороженість. За народними прикметами, разом із ними до нового дому можуть перейти чужі переживання, сварки або невдачі. Особливо обережно радять ставитися до антикварних дзеркал, історія яких невідома.

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Старі ляльки

Іграшки, особливо вінтажні ляльки, часто стають предметом містичних легенд. Наші предки вірили, що через людське обличчя лялька ніби набуває власної душі. Саме тому традиційні українські ляльки-мотанки виготовляли без намальованих очей і рис обличчя.

За повір’ями, старі ляльки могли використовуватися в різних обрядах, тому їх не рекомендували приносити до оселі, особливо якщо невідомо, кому вони належали раніше.

Годинники

Годинник символізує час, життєвий шлях і долю людини. У народі існувало повір’я, що цей предмет міцно пов’язаний зі своїм власником.

Через це чужий наручний або настінний годинник вважали небажаною покупкою. Вірили, що разом із ним можна перейняти чужі проблеми, втрати чи невдачі. Саме тому старовинні годинники часто очищували або освячували перед тим, як використовувати.

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Ювелірні прикраси

Кільця, браслети, ланцюжки та інші коштовності постійно контактують із тілом людини. Через це їм також приписували здатність накопичувати енергетику власника.

Особливо обережно ставилися до обручок, натільних хрестиків і фамільних прикрас. За прикметами, якщо походження виробу невідоме, він може принести новому господареві чужі життєві труднощі. Саме тому багато людей надають перевагу новим прикрасам або проводять символічне очищення старих.

Нижня білизна

Найбільш особистими речами завжди вважалися ті, що безпосередньо торкаються тіла. Саме тому нижню білизну, майки чи домашній одяг наші предки радили ніколи не купувати вживаними.

Окрім народних прикмет, така порада має і цілком практичне пояснення — з міркувань гігієни. Навіть після професійної обробки неможливо повністю виключити ризик накопичення бактерій чи алергенів у тканині.

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