П’ять речей у вашому домі, які споживають більше електроенергії, ніж ви думаєте

Що споживає найбільше електроенергії вдома / © pexels.com

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Щоб зменшити споживання електроенергії, варто звернути увагу на п’ять основних джерел витрат і змінити кілька повсякденних звичок.

Системи опалення та кондиціонування

Опалення й охолодження повітря можуть становити значну частину витрат на електроенергію, особливо якщо в будинку використовують електричні обігрівачі або кондиціонер працює майже безперервно. На споживання впливають площа приміщення, теплоізоляція, температура на вулиці та налаштування обладнання.

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Наприклад, узимку електрообігрівач може довго працювати через щілини у вікнах і дверях, крізь які виходить тепло. Улітку кондиціонеру доводиться інтенсивніше охолоджувати кімнату, якщо сонце нагріває приміщення, а вікна залишаються відкритими.

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Щоб скоротити витрати, перевірте ущільнювачі на вікнах і дверях, не встановлюйте надто високу температуру обігріву та регулярно очищуйте фільтри кондиціонера. Якщо є можливість, використовуйте програмовані налаштування, щоб не підтримувати максимальний комфортний режим у порожньому будинку.

Освітлення в кімнатах, де нікого немає

Лампи, які залишаються ввімкненими протягом кількох годин без потреби, поступово збільшують споживання електроенергії. Особливо це стосується помешкань із великою кількістю світильників або застарілими лампами розжарювання.

Один зі способів зменшити витрати — замінити лампи розжарювання на світлодіодні (LED). Вони споживають значно менше електроенергії за порівнянної яскравості та зазвичай служать довше.

Також варто вимикати світло, виходячи з кімнати, якщо воно там більше не потрібне. У коридорах, коморах та інших місцях, де освітлення вмикають ненадовго, можуть стати у пригоді датчики руху.

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Телевізори та інша домашня електроніка

Телевізори, ігрові консолі, аудіосистеми, комп’ютери та приставки можуть споживати електроенергію навіть тоді, коли здається, що вони вимкнені. Частина пристроїв переходить у режим очікування, щоб швидко запускатися, приймати сигнали з пульта або підтримувати мережеве з’єднання.

Окремий пристрій у такому режимі може витрачати небагато, але якщо в домі постійно підключені десятки електронних приладів, сумарне споживання стає помітнішим.

Перевірте налаштування телевізора, комп’ютера та приставок: деякі функції швидкого запуску можна вимкнути. Пристрої, якими користуєтеся нечасто, можна під’єднати до мережевого фільтра з вимикачем і відключати їх від живлення, коли це безпечно та доречно.

Не варто без потреби від’єднувати обладнання, якому потрібне постійне живлення для роботи або збереження налаштувань. Також не вимикайте роутер, якщо від нього залежать сигналізація, системи безпеки чи інші важливі пристрої.

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Побутова техніка, яку використовують нераціонально

Холодильник, пральна машина, сушарка, посудомийна машина та електрична плита виконують різні завдання, тому їхнє споживання залежить від потужності, тривалості роботи й частоти використання. Особливо енерговитратними можуть бути прилади, які нагрівають воду або повітря.

Наприклад, сушильна машина витрачає електроенергію на нагрівання й обертання барабана. Пральна машина використовує додаткову енергію, коли нагріває воду до високої температури. А холодильник може працювати інтенсивніше, якщо його дверцята часто відчиняють або ущільнювачі погано прилягають.

Щоб скоротити витрати, запускайте пральну й посудомийну машини з відповідним завантаженням, коли це дозволяє інструкція виробника. За можливості обирайте економні режими, періть за нижчої температури, якщо цього достатньо для речей, і сушіть одяг природним способом.

Не залишайте електроплиту чи інші потужні прилади підключеними без потреби, якщо виробник дозволяє безпечно від’єднувати їх від живлення. Водночас не висмикуйте вилку приладу, якщо для цього потрібно рухати важку техніку або створювати ризик пошкодження кабелю.

Пристрої, які постійно залишаються підключеними до розетки

Зарядні пристрої, принтери, мікрохвильові печі з електронним дисплеєм, кавомашини та інша техніка можуть споживати невелику кількість електроенергії в режимі очікування. Величина цих витрат залежить від конкретної моделі: деякі пристрої майже не споживають струму після вимкнення, інші підтримують годинник, індикатори або додаткові функції.

Тому немає потреби без розбору від’єднувати все від розеток. Спершу варто визначити, які пристрої справді споживають електроенергію без активного використання.

Для цього можна скористатися побутовим ватметром — приладом, який вимірює споживання електроенергії підключеною технікою. Він допоможе порівняти показники в робочому режимі та режимі очікування. Якщо пристрій має помітне споживання, подумайте, чи потрібне йому постійне живлення.

Зарядні пристрої, які не використовуються, можна від’єднувати від розетки, а техніку з режимом очікування — вимикати через мережевий фільтр, якщо це не суперечить рекомендаціям виробника.

Як перевірити, на що витрачається найбільше електроенергії

Щоб не витрачати час на випадкові припущення, почніть із простих дій:

Перевірте потужність приладів. Інформацію зазвичай зазначають на корпусі або в інструкції. Висока потужність не завжди означає великі місячні витрати: має значення і тривалість роботи.

Порівняйте споживання. Ватметр допоможе виміряти витрати окремих пристроїв, а показники лічильника — оцінити загальне споживання житла.

Зверніть увагу на час роботи. Прилад, який працює цілодобово, може витратити більше електроенергії за місяць, ніж потужніший пристрій, який вмикають лише на кілька хвилин.

Перегляньте щоденні звички. Не залишайте без потреби ввімкнене освітлення, обирайте відповідні режими прання та стежте за налаштуваннями опалення й кондиціонування.

Економія електроенергії починається з розуміння того, куди саме вона витрачається. Коли ви визначите найбільш енерговитратні прилади та зміните кілька звичок, можна зменшити споживання без відмови від необхідної побутової техніки.

FAQ

Які прилади вдома споживають найбільше електроенергії?

Це залежить від типу приладу та режиму використання. Значними споживачами можуть бути електричні обігрівачі, кондиціонери, бойлери, сушильні машини, електричні плити та інша техніка, яка нагріває повітря або воду. Водночас навіть малопотужні пристрої можуть збільшувати загальне споживання, якщо постійно працюють або залишаються в режимі очікування.

Чи допомагає вимкнення приладів із розетки заощадити електроенергію?

Так, якщо пристрої споживають електроенергію в режимі очікування. Проте економія залежить від конкретної моделі й може бути невеликою для окремого приладу. Найкраще спочатку виміряти споживання ватметром і вимикати ті пристрої, які витрачають електроенергію без потреби. Обладнання, якому необхідне постійне живлення, слід залишати підключеним.

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