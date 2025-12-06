П’ять різдвяних рослин, які оживляють сад узимку: поради садівника

Ялинка / © Unsplash

З наближенням зимових свят садівник Кріс Боннетт радить не поспішати викидати святкові рослини після різдвяного декору, адже багато з них чудово переносять холод і можуть оживити сад протягом усієї зими.

Про це повідомило видання Express.

За словами фахівця, у святковий сезон кількість відходів зростає майже на третину, і разом із прикрасами люди часто позбуваються ялинок та сезонної зелені. Але частина традиційних різдвяних рослин може працювати на подвір’я ще довго — прикрашати ландшафт, підтримувати птахів і ставатиме джерелом нектару для ранніх запилювачів.

Експерт радить звернути увагу на п’ять рослин, які варто залишити після святкових днів.

Падуб. Класична різдвяна зелень, яка тримає форму цілий рік. Його червоні ягоди — пожива для птахів, а густі кущі створюють укриття для їжаків та інших дрібних тварин.

Морозники. Рослини, відомі як «різдвяна троянда». Сорт Christmas Carol цвіте білими пелюстками взимку та дає нектар раннім запилювачам, а вічнозелене листя зберігається навіть улітку.

Ялина. Підходить як жива різдвяна ялинка надворі. Навесні й улітку залишається декоративною, а її насіння стає кормом для птахів.

Цикламен. Яскравий червоно-білий акцент для саду чи тераси. Морозостійкі види добре зберігають форму взимку, а влітку переходять у період спокою, щоб знову зацвісти наступного сезону.

Розмарин. Невибаглива ароматна трава, яку можна підстригти у формі маленької ялинки. Вона прикрасить подвір’я, стане в пригоді на кухні та приваблюватиме запилювачів.

Нагадаємо, жива ялинка може тішити вас до чотирьох-п’яти тижнів за умови регулярного поливання і догляду. Якщо нею нехтувати, вона може висохнути і скинути хвою до початку свят. Втім, окрім догляду, важливе також місце в домі, де ви її встановите.