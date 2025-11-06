П’ять садових рослин, які можна врятувати від морозів, перетворивши на кімнатні

Папороть / © Unsplash

Експерт із садівництва Іш порадив садівникам не залишати улюблені рослини під загрозою зимових морозів. За його словами, п’ять популярних видів можна безпечно перенести до оселі, де вони добре почуватимуться як кімнатні. Це допоможе не лише зберегти рослини до весни, а й прикрасити інтер’єр зеленню.

Про це повідомило видання Express.

Фахівець наголосив, що холодні місяці — складний період для більшості садових культур. Зниження температури, вологість і заморозки часто призводять до того, що рослини гинуть або переходять у стан спокою. Однак деякі види чудово пристосовуються до життя в приміщенні, якщо забезпечити їм належні умови — помірне освітлення і стабільну температуру.

Бегонії та герані

Іш пояснив, що ці квіти дуже чутливі до морозу — навіть короткочасне похолодання може їх знищити. Тому він радить пересадити бегонії та герані до горщиків і перенести в дім. Вони добре ростуть у кімнатних умовах, якщо поставити їх під непряме сонячне світло та не допускати пересихання ґрунту. Навесні ці рослини можна повернути до саду, і вони продовжать рости як багаторічні.

Фатсія японська

За словами експерта, не всі знають, що фатсія — тіньолюбна рослина, яка чудово почувається і в саду, і в приміщенні. Вона витримує короткі періоди посухи та не потребує надмірного поливання. Іш зазначив, що як звичайна фатсія, так і її різновид «павутина» чудово пристосовуються до кімнатних умов. Для неї варто обрати горщик достатнього розміру та забезпечити непряме освітлення.

Папороть

Папороті часто зникають з настанням холодів, але менші їхні сорти можна вирощувати вдома. Вони добре почуваються у затінених місцях, де отримують розсіяне світло. Іш радить не переливати ці рослини, оскільки надлишок вологи може призвести до появи мух, що є типовою проблемою у приміщеннях.

Кордиліни

Деякі види пальм, зокрема кордиліни, підходять для домашнього вирощування завдяки своїй стійкості до посухи. Вони не потребують яскравого світла й комфортно ростуть за кімнатної температури. Експерт зазначив, що ці рослини також добре почуваються у провітрюваному приміщенні, тож стануть гарним вибором для зими.

