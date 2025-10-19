П’ять сувенірів, які приносять нещастя та хвороби: їх не можна тримати у своєму домі

Які сувеніри не можна тримати вдома / © www.freepik.com/free-photo

Кожен із нас любить прикрашати дім красивими речами — сувенірами з подорожей, фігурками, незвичними декораціями. Проте наші предки знали, що не кожен предмет приносить щастя. Деякі речі, навіть найестетичніші, можуть мати негативну енергетику, що впливає на добробут, настрій і здоров’я мешканців оселі. Розповідаємо, які сувеніри краще не тримати вдома, якщо хочете зберегти гармонію, спокій та удачу. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Морські мушлі

Хоча мушлі здаються милим нагадуванням про море, у народних віруваннях вони мають мертву енергетику. Колись у них жили істоти, а тепер там лише порожнеча. Саме тому вважається, що мушлі витягують із дому життєву силу, викликаючи втому, апатію й байдужість до життя. Особливо небезпечно зберігати великі мушлі у спальні — це може викликати хронічну втому та поганий сон.

Якщо дуже подобаються мушлі, краще тримати їх на балконі чи в саду, але не в житловому приміщенні.

Статуетки птахів

Фігурки ворон, голубів, сорок або навіть орлів за повір’ями можуть винести з дому щастя. Наші предки вважали, що птахи — це посланці потойбічного світу, тому їх зображення здатне притягувати сум і втрати. Особливо остерігайтеся статуеток чорного кольору, вони асоціюються з жалобою та розлукою.

Коли все ж таки любите декор із птахами, вибирайте нейтральні картини з польовими мотивами — вони вважаються оберегом, а не загрозою.

Сувенірні ляльки

Ляльки, особливо реалістичні, за народними уявленнями здатні вбирати енергетику людей. Колись у давнину їх робили без обличчя, щоб ніхто не міг використати у магічних ритуалах. Сучасні сувенірні ляльки з виразними очима можуть створювати в домі тривожну атмосферу, викликаючи відчуття присутності когось стороннього.

Не ставте ляльки навпроти ліжка або в дитячій кімнаті. Якщо дуже подобається, зберігайте їх у закритій шафі чи вітрині.

Павине пір’я

Павине перо часто використовують у декорі, але наші пращури вважали його поганим знаком. Візерунок на пір’ї нагадує око диявола, що стежить за мешканцями будинку, приносячи розбрати та невдачі. Також існує прикмета, що павине пір’я в домі відлякує наречених, тож дівчина може довго не вийти заміж.

Якщо хочете елегантний декор, замініть на пір’я фазана чи журавля, вони вважаються символом миру та благополуччя.

Символіка потойбічного світу

Черепи, скелети, фігурки анубіса, піраміди, зображення язичницьких богів — усе це вважається символами смерті. Навіть декоративні копії, за прикметами, приносять у дім хвороби, конфлікти та фінансові втрати. Єгипетські піраміди, наприклад, сприймаються, як гробниці, тому їх сувенірні аналоги не рекомендують ставити в оселі.