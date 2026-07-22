Шість важливих кроків догляду за полуницею після плодоношення для майбутнього врожаю

Догляд за полуницею після збору врожаю

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Збирання врожаю смачних ягід — це лише середина сезонного циклу догляду за грядкою. Багато садівників помилково вважають, що після закінчення плодоношення турботи про полуницю закінчуються, проте саме в цей період закладається основа майбутнього врожаю. Те, наскільки грамотно садівник попрацює з кущами одразу після завершення плодоношення, безпосередньо впливає на кількість і якість ягід у наступному році. У цей час рослина перебуває в уразливому стані після віддачі сил на формування врожаю, тому своєчасне та правильне відновлення листя, кореневої системи й захист від шкідників стають запорукою рясного плодоношення в наступному сезоні.

Догляд за полуницею після плодоношення

Санітарне обрізування листя

Приблизно через тиждень-два після завершення плодоношення необхідно уважно оглянути грядку та прийняти рішення, зрізати всю листову масу повністю чи прибрати лише пошкоджені й старі пластини. Справа в тому, що перші весняні листочки до цього моменту вже встигають повністю постаріти, втрачають презентабельний вигляд і виконувати свою роль, адже середній термін життя окремого листа становить близько двох місяців.

Якщо кущі помітно страждають від хвороб чи шкідників, краще повністю зрізати всю надземну частину, винісши її з ділянки на компостну кучу. Молоді, зелені та здорові листочки за відсутності сильних ушкоджень доцільно залишити.

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Обрізання вусів для збереження сил рослини

Окрему увагу після завершення плодоношення слід приділити видаленню вусів, оскільки рослина витрачає на їхнє нарощування величезну кількість поживних речовин і вологи. У цей критичний період енергія куща має йти виключно на відновлення зелені, наростання нових корінців другої хвилі та закладання квіткових бруньок майбутнього врожаю.

Видаляти вуса потрібно одразу під час літнього прибирання грядки, поєднуючи цю процедуру з санітарним чищенням листя. Якщо кущі сортові і ви плануєте розмноження, для розетки можна залишити лише кілька найсильніших перших відростків біля найздоровіших маточних кущів, а всі інші пагони обов’язково зрізають. Робити це потрібно правильно, вуса не можна обривати чи відтягувати руками, оскільки так легко пошкодити основний кущ разом із кореневою системою. Для роботи використовують лише гострий секатор або ножиці, залишаючи невеликий пензлик довжиною близько 1-2 сантиметрів біля основи пагона.

Ретельне видалення бур’янів

Одночасно з роботою над листям слід повністю очистити міжряддя та простір навколо кущів від бур’янів. Якщо прибрати старе листя, але залишити бур’янову рослинність, на ній залишаться зимувати личинки, яйця шкідників та патогенні бактерії, які згодом швидко перейдуть на молоді відростаючі листочки полуниці. Крім того, повне прополювання позбавляє культурні рослини від конкуренції за вологу, світло та поживність ґрунту.

Лікувально-профілактична обробка від шкідників та хвороб

Навіть після прибирання листя та бур’янів частина шкідників і збудників хвороб може залишатися на поверхні ґрунту чи залишках рослин. Тому обов’язково проводять комплексне обприскування баковою сумішшю.

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Для захисту від хвороб використовують комплексні фунгіциди (на зразок препаратів «Хорус» або «Скор»), а проти шкідників додають надійні інсектициди (наприклад, «Актару» чи інші перевірені засоби). Щоб розчин краще втримувався на рослинах і діяв ефективніше, до бакової суміші обов’язково додають прилипач.

Відновлювальна підгодівля для коріння та закладання бруньок

Після плодоношення у полуниці починається друга потужна хвиля наростання кореневої системи (перша була навесні). Саме на цих нових корінцях закладаються квіткові бруньки майбутнього року — скільки їх утвориться зараз, стільки ягід вдасться зібрати наступного сезону.

Для стимуляції цього процесу потрібна збалансована підгодівля з рівною кількістю азоту, фосфору та калію (наприклад, із формулою 20:20:20 або подібними комплексами). Азот допомагає відновити зелену масу, а фосфор стимулює ріст коріння та закладання врожайних бруньок. Для прискорення коренеутворення в розчин корисно додати від 2 до 5 грамів янтарної кислоти на 10 літрів води. За наявності можливості краще обирати органо-мінеральні добрива (наприклад, препарати на основі гумату калію), оскільки полуниця надзвичайно чуйно реагує саме на органічну складову в живленні.

Регулярні поливи у посушливий період

Липень, серпень, вересень та жовтень часто виявляються найбільш посушливими місяцями року. У засушливому ґрунті коренева система кущів розвивається дуже мляво, що критично позначається на майбутньому врожаї.

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Орієнтуватися виключно на стан листя не варто, якщо щільне листя полуниці почне опускатися від нестачі води, це вже означає катастрофічний пересух. Потрібно регулярно перевіряти вологість ґрунту рукою та забезпечувати рослинам достатню кількість вологи, інакше закладка квіткових бруньок не відбудеться в необхідному обсязі.

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