П’ятдесят п’ять речей, яких варто позбутися вдома жінкам після 40 років

Речі, яких потрібно позбутися вдома жінкам після 40 / © pexels.com

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Розхламлення будинку — це не лише спосіб звільнити полиці, а й можливість зробити оселю зручнішою, позбутися зайвого та нарешті організувати простір відповідно до власних потреб. Особливо корисно час від часу переглядати свої речі після 40 років, коли смаки, звички та побутові потреби можуть змінюватися.

В AOL розповіли, які 55 речей варто перевірити вдома та від яких із них можна без жалю відмовитися.

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Які речі потрібно викинути з дому: одяг і взуття

Одяг, який давно не підходить за розміром. Джинси, сукні та спідниці, які роками чекають на свій час, лише займають місце в шафі. Якщо річ більше не відповідає вашим потребам, подумайте, чи справді є сенс її зберігати.

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Старі бюстгальтери. Розтягнуті бретелі, зношена тканина та незручні чашечки — ознаки того, що білизну час замінити. Вона має забезпечувати комфорт, а не створювати зайві незручності.

Взуття, яке натирає. Навіть найгарніші туфлі не варті постійного болю. Якщо ви роками не носите пару через незручність, варто звільнити місце для взуття, у якому справді комфортно.

Пошкоджене взуття. Порвані кросівки, черевики з потрісканою підошвою і туфлі, які вже неможливо відремонтувати, навряд чи стануть у пригоді.

Одяг із плямами та дірками. Якщо річ не підлягає ремонту або її неможливо нормально відіпрати, немає потреби тримати її в гардеробі роками.

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Самотні шкарпетки. Якщо пара не знайшлася після кількох прань, визначте, чи потрібна вам ця шкарпетка для інших побутових потреб. Решту можна відправити на перероблення текстилю, якщо така можливість є.

Старі дротяні вішалки. Вони можуть деформувати делікатний одяг, плутатися між собою та створювати безлад. Залиште зручні вішалки, які допомагають підтримувати порядок у шафі.

Сукні з давніх урочистостей. Вбрання подружки нареченої, випускні сукні та інший святковий одяг часто роками лежать без діла. Якщо ви не плануєте його носити, можна продати, подарувати або передати на благодійність.

Незручні гумки для волосся. Резинки, які рвуть волосся, розтягуються або вже втратили форму, краще замінити на якісніші аксесуари.

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Старі домашні капці. Зношене, розірване або незручне домашнє взуття не варто залишати лише тому, що його шкода викинути. Водночас цілі капці, які вам подобаються, цілком можуть залишитися.

Косметика, парфуми та засоби догляду

Прострочена косметика. Тональні засоби, туш, креми та інша продукція мають обмежений термін придатності після відкриття. Перевірте позначення на пакованні та викиньте засоби, які змінили запах, колір або консистенцію.

Парфуми, якими ви не користуєтеся. Колекція ароматів може бути приємною, але не кожен флакон потрібно зберігати десятиліттями. Якщо запах змінився або парфуми вам більше не подобаються, перегляньте свою колекцію.

Засоби догляду, куплені імпульсивно. Креми, маски та сироватки, які роками стоять на полиці, займають місце й можуть зіпсуватися. Не варто купувати нові засоби, доки не розібралися з наявними.

Старі косметички. Якщо косметичка порвалася, має стійкий неприємний запах або її неможливо очистити, краще замінити її.

Пробники, які ви не використовуєте. Безкоштовні мініатюри шампунів, кремів і парфумів часто накопичуються у ванній. Залиште лише ті, якими справді плануєте скористатися до завершення терміну придатності.

Кухня: що не варто зберігати вдома

Прострочені спеції. Навіть якщо спеції не завжди стають небезпечними одразу після зазначеної дати, з часом вони втрачають аромат і смак. Перевірте запаси та позбудьтеся тих, що вже не придатні до використання.

Пошкоджені сковорідки. Посуд із деформованим дном, глибокими пошкодженнями покриття або іншими дефектами варто замінити, якщо його безпечність викликає сумніви.

Пластикові контейнери з тріщинами. Пожовклий пластик, пошкодження і стійкий запах після миття — привід переглянути запаси контейнерів. Обирайте ємності, призначені для відповідного способу зберігання їжі.

Пакетики з соусами з доставлення. Кетчуп, гірчиця та інші соуси, які залишилися після замовлення їжі, легко накопичуються у холодильнику. Перевірте їхні терміни придатності та залиште лише те, що справді використаєте.

Зайві пластикові стаканчики. Одноразовий посуд може стати в пригоді на пікніку чи великому святі, але для щоденного використання зручніше мати достатню кількість багаторазових чашок і склянок.

Паперові тарілки для щоденного використання. Якщо ви регулярно користуєтеся одноразовим посудом удома без особливої потреби, спробуйте замінити його звичайними тарілками. Це допоможе скоротити кількість відходів.

Старі губки для миття посуду. Губки швидко накопичують забруднення та мікроорганізми. Їх потрібно регулярно змінювати, а не чекати, доки вони почнуть неприємно пахнути.

Пожовклі рушники. Якщо рушники втратили здатність добре вбирати вологу, мають стійкий запах або пошкоджену тканину, настав час замінити їх чи використати для прибирання.

Зайві кришки та контейнери без пари. Перегляньте кухонні шухляди: можливо, там роками лежать кришки, до яких немає відповідного посуду. Залиште лише ті, які можна використовувати.

Паперові меню та рекламні листівки. Адреси ресторанів, меню служб доставлення і рекламні буклети часто займають місце в шухлядах. Якщо інформація доступна онлайн, паперові копії навряд чи потрібні.

Предмети побуту, які створюють безлад

Зламані парасолі. Парасоля з пошкодженими спицями або несправним механізмом навряд чи захистить від дощу. Якщо її неможливо відремонтувати, не відкладайте рішення.

Старі телефони. Непотрібні мобільні телефони необов’язково мають роками лежати в шухляді. Їх можна передати на спеціалізоване збирання електроніки або здати на перероблення, попередньо видаливши особисті дані.

Невідомі зарядні пристрої та дроти. Кабелі від давно викинутих пристроїв, старі перехідники й несправні адаптери живлення часто накопичуються без жодної користі. Залиште лише ті, призначення яких вам відоме.

Кілька пультів від техніки, якої вже немає. Якщо ви давно замінили телевізор або іншу техніку, старі пульти навряд чи знадобляться. Водночас універсальні чи сумісні з наявними пристроями пульти варто залишити.

Старі компакт-диски. Музичні альбоми, програми та фільми на дисках можуть бути непотрібними, якщо ви більше не маєте пристрою для їх відтворення. Проте рідкісні записи або улюблені колекції можна зберегти.

Несправні гірлянди. Якщо частина лампочок не працює, дроти пошкоджені або декор становить небезпеку, не варто використовувати його наступного святкового сезону.

Зламані інструменти для саду. Старі рукавички, пошкоджені лопатки та інший несправний інвентар можуть заважати роботі та навіть спричинити травми. Справні інструменти краще відремонтувати, а непридатні — утилізувати належним способом.

Переповнені коробки з дрібницями. Ґудзики, шурупи, старі батарейки та інші дрібні предмети часто зберігаються без системи. Розсортуйте їх, залиште потрібне, а батарейки здайте до спеціальних пунктів збору.

Непотрібні візитівки. Якщо ви вже не пам’ятаєте, кому належить контакт, перевірте, чи справді він вам потрібен. Важливі контакти можна перенести в телефон або цифрову адресну книгу.

Старі банки з фарбою. Залишки фарби варто перевірити на придатність і можливість повторного використання. Не виливайте її в каналізацію: непотрібні залишки та хімічні матеріали потрібно утилізувати відповідно до місцевих правил.

Декор і сувеніри: що давно час переглянути

Сувенірні чарки та склянки. Подарунки з подорожей можуть нагадувати про приємні моменти, але не кожен сувенір має залишатися назавжди. Залиште найулюбленіші речі, а решту передайте тим, кому вони будуть корисні.

Штучні квіти, які втратили вигляд. Пил, вицвілі пелюстки та пошкоджене листя можуть робити декор неохайним. Якщо композиція більше не прикрашає кімнату, подумайте про заміну.

Зів’ялі букети та засохлі рослини. Якщо квіти вже втратили вигляд, а рослину неможливо відновити, не варто тримати її лише через небажання прощатися. Здорові рослини, звісно, потрібно залишити.

Декор, який вам не подобається. Ваза, статуетка чи картина, які не пасують до вашого інтер’єру та не мають емоційної цінності, можуть роками займати корисне місце. Дозвольте собі залишити лише те, що справді подобається.

Плакати без рамок, які втратили актуальність. Старі постери можуть нагадувати про студентські роки, але якщо вони більше не відповідають вашому смаку, їх можна замінити або оформити в рамку.

Подарунки, які ви зберігаєте лише з ввічливості. Не кожен презент обов’язково має залишатися у вашому домі назавжди. Якщо річ не потрібна, можна передати її іншій людині, не знецінюючи уваги того, хто її подарував.

Колекції, які більше не приносять радості. Фігурки, снігові кулі, магніти та інші предмети можуть мати цінність для колекціонера. Але якщо захоплення давно минуло, перегляньте колекцію і залиште найважливіші екземпляри.

Старі вітальні листівки. Необов’язково зберігати кожну листівку з днем народження чи святом. Виберіть ті, що мають особливе значення, а решту можна сфотографувати або переробити.

Надмірна кількість дитячих малюнків. Дитяча творчість безцінна для батьків, але її кількість із роками стає величезною. Зробіть фото робіт, створіть цифровий альбом і залиште оригінали найпам’ятніших малюнків.

Старі нагороди та кубки. Медалі, дипломи й кубки можуть нагадувати про важливі досягнення. Не потрібно викидати їх усі — достатньо вибрати найцінніші та продумати, як компактно зберігати решту.

Папери, книжки та речі з минулого

Книжки, які ви не плануєте перечитувати. Якщо книжкова шафа переповнена, перегляньте видання, до яких навряд чи повернетеся. Їх можна подарувати друзям, передати бібліотеці або продати.

Старі документи, які більше не потрібні. Квитанції, дублікати паперів і застарілі записи часто займають цілі папки. Перед утилізацією перевірте строки зберігання документів, особливо фінансових, податкових і юридичних. Папери з персональними даними краще подрібнювати.

Старі хобі, які так і не стали захопленням. Набори для вишивання, матеріали для скрапбукінгу, пряжа та інші покупки можуть роками лежати без діла. Якщо ви не плануєте повертатися до заняття, передайте матеріали тим, хто ними скористається.

Дитячі речі, які давно не використовуються. Іграшки, одяг, книжки та шкільне приладдя можуть накопичуватися навіть тоді, коли діти вже виросли. Залиште пам’ятні речі, а придатні предмети передайте іншим родинам.

Старі коробки від техніки. Якщо гарантія закінчилася, а потреби перевозити або зберігати пристрій в оригінальному пакованні немає, коробки можна прибрати. Виняток — паковання, яка справді потрібне для гарантійного обслуговування, перевезення чи продажу.

Дублікати інструкцій до приладів. Інструкції до техніки, якою ви вже не користуєтеся, часто лежать роками. Для потрібних пристроїв можна зберегти цифрові копії, якщо виробник їх надає.

Останні чотири речі, які варто переглянути

Меблі, які не відповідають вашим потребам. Старий диван, зайвий столик або громіздка шафа можуть заважати пересуванню і створювати відчуття тісноти. Якщо меблі справні, їх можна продати чи віддати, а не обов’язково викидати.

Речі, які ви зберігаєте для онуків або дітей без попередньої домовленості. Сімейний сервіз, колекція фігурок чи інші предмети можуть мати для вас особливу цінність, але не факт, що вони будуть потрібні наступному поколінню. Варто обговорити це з рідними, перш ніж займати ними додаткове місце.

Сушарки для білизни, які постійно стоять посеред кімнати. Сушарка необхідна в багатьох домівках, але після використання її можна складати та прибирати, якщо конструкція це дозволяє. Це звільнить простір і зробить кімнату охайнішою.

Речі, якими ви не користуєтеся та які вам не подобаються. Це можуть бути посуд, декор, текстиль або будь-які інші предмети, що не мають практичної чи емоційної цінності. Якщо річ не приносить користі, подумайте, чи є сенс і далі зберігати її.

Як позбутися зайвих речей без стресу

Необов’язково розбирати всю оселю за один день. Щоб розхламлення не перетворилося на виснажливий процес, спробуйте діяти поступово:

Почніть з однієї зони. Наприклад, розберіть косметичку, одну шухляду або полицю в шафі. Розділіть речі на категорії. Те, що залишається, можна скласти окремо від предметів для продажу, благодійності, ремонту чи утилізації. Не викидайте все автоматично. Річ може бути потрібною, навіть якщо ви користуєтеся нею рідко. Враховуйте сезонність, практичну цінність та особисті обставини. Не зберігайте речі лише через почуття провини. Подарунок виконав свою роль у момент вручення, а спогади не залежать від того, чи стоїть він на полиці. Не замінюйте старе новим без потреби. Мета розхламлення — не купити більше органайзерів, контейнерів і декору, а зробити простір функціональнішим. Подбайте про правильну утилізацію. Електроніку, батарейки, фарби та інші спеціальні відходи не треба викидати разом зі звичайним сміттям, якщо для них передбачені окремі способи збору.

Головне правило просте: оселя має бути зручною для тих, хто в ній живе. Вік не визначає, які речі людина повинна мати, а які — викинути. Варто залишати те, що допомагає в повсякденному житті, приносить задоволення або має справжню особисту цінність.

FAQ

Що потрібно викинути з дому передусім?

Почніть із простроченої косметики, зіпсованих продуктів, несправних предметів, пошкодженого одягу та речей, які більше не виконують своєї функції. Так ви швидко звільните простір без складних рішень щодо пам’ятних предметів.

Як позбутися непотрібних речей, якщо їх шкода викидати?

Спробуйте сфотографувати пам’ятні предмети, подарувати їх близьким, продати або передати на благодійність. Якщо річ справді важлива для вас, залиште її — розхламлення не означає, що потрібно відмовлятися від усіх спогадів.

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