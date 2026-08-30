Як зробити п’яти м’якими: догляд за ногами / © Фото з відкритих джерел

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Сухі та шорсткі п’яти не обов’язково потребують дорогих косметичних процедур. Правильний домашній догляд допомагає поступово зробити шкіру стоп м’якшою, особливо якщо регулярно поєднувати коротке замочування, делікатне відлущування та зволоження. Однак важливо не перетворювати ванночку на тривале розпарювання. Надто гаряча вода й довге перебування у воді можуть додатково пересушувати шкіру.

Ванночка з вівсянкою для м’яких п’ят

Для процедури знадобляться 2 столові ложки дрібно перемелених вівсяних пластівців і 3-4 л теплої води. За бажанням можна додати чайну ложку м’якого рідкого мила без сильних ароматизаторів.

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Вівсянку краще попередньо подрібнити у блендері або кавомолці до порошкоподібного стану. Такий варіант рівномірніше розподіляється у воді та контактує зі шкірою.

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Налийте в таз теплу, комфортну воду, додайте вівсяний порошок і добре перемішайте. Якщо використовуєте мило, його потрібно зовсім небагато. Опустіть ноги у ванночку приблизно на 5–10 хвилин.

Вівсянка містить речовини, які допомагають заспокоювати суху та подразнену шкіру. Водночас не варто очікувати, що вона сама по собі розчинить товстий шар огрубілої шкіри: її головна перевага — м’який догляд.

Як правильно прибрати огрубілу шкіру

Після ванночки промокніть ноги рушником. Якщо на п’ятах залишилися тверді ділянки, їх можна дуже делікатно обробити пемзою. Не потрібно сильно терти шкіру або намагатися зняти весь ороговілий шар за один раз.

Надмірне шліфування може спричинити подразнення і навіть мікротравми, після чого шкіра стане ще чутливішою.

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Головний секрет — засіб після ванночки

Щоб п’яти залишалися м’якими не лише кілька годин, після процедури нанесіть крем із 10–25% сечовини. Сечовина добре утримує вологу та допомагає поступово пом’якшувати потовщену суху шкіру.

Якщо п’яти дуже сухі, перед сном можна нанести поверх крему тонкий шар вазеліну й надягнути бавовняні шкарпетки. Це допоможе зменшити випаровування вологи протягом ночі.

Чого робити не варто

Не використовуйте для ванночки оцет, спирт, концентровані ефірні олії або інші агресивні речовини. Вони можуть викликати подразнення, особливо якщо на шкірі вже є тріщини. Також не варто використовувати окріп: вода має бути просто теплою та комфортною.

Для стійкого результату процедуру можна повторювати регулярно, а крем наносити щодня. Якщо тріщини на п’ятах глибокі, болючі, кровоточать або довго не загоюються, краще звернутися до дерматолога, а не намагатися вирішити проблему лише домашніми ванночками.

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