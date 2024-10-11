Під час запікання лосося виділяється білий сік: що це і чи небезпечно для здоров'я

Якщо ви полюбляєте запікати чи смажити лосось, то, напевно, не раз стикалися з появою білого "сока" під час його приготування. Що ж це за виділення і чи вони безпечні для нашого здоров'я?

Що відбувається з червоною рибою під час термічного оброблення

Білі виділення, які часто лякають кухарів-початківців, це — альбумін. Він характерний не лише для лосося, але й для інших видів червоної риби. Альбумін починає проявлятися під час смаження, варіння, копчення, запікання чи приготування на пару. Хоча зовні риба стає зовсім непривабливою, але ця речовина зовсім не шкодить нашому здоров'ю.

Альбумін — це білок плазми, який згортається під час нагрівання. Його боятися не варто, адже він виконує чимало важливих і корисних для організму функцій. Наприклад, альбумін бере участь у процесі обміну речовин, сприяє транспортуванню амінокислот.

Як готувати червону рибу, щоб вона мала привабливий вигляд

Більшість українців готує червону рибу, той же лосось, щоб порадувати гостей. І в такому разі альбумін може досить сильно зіпсувати плани, адже риба може мати неапетитний вигляд. Однак, кажуть професіонали, цього можна уникнути:

приготуйте сольовий розчин: змішайте з 0,5-1 л води 1-2 ст. ложки солі, добре розмішайте;

опустіть шматки лосося в розчин на 20 хвилин.

Після того, як виймете рибу з розчину, обов'язково обсушіть паперовими рушниками і лише тоді готуйте. Так м'ясо додатково стане ще й більш соковитим.

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