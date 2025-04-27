Під пахвами буде сухо, а одяг не матиме неприємного запаху та плям від поту: ось що треба робити

Як зробити засіб від поту своїми руками / © Фото з відкритих джерел

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Якщо звичайний дезодорант не справляється зі своїм завданням, особливо у спекотну погоду, не варто засмучуватися. Є прості й натуральні засоби, які допоможуть легко впоратися з проблемою інтенсивного потовиділення у зоні пахв. І все необхідне, найімовірніше, вже є у вас вдома.

Що робити, щоб під пахвами було сухо навіть у спеку: народні методи, перевірені часом

Лимон і дубова кора. Кора дубу має в’яжучий ефект, тобто допомагає зменшити потовиділення, її можна вважати природним антиперспірантом. А лимон завдяки вмісту кислоти допомагає знищувати бактерії, які є причиною неприємного запаху. Щоб приготувати засіб від поту, треба взяти столову ложку подрібненої дубової кори, залити склянкою окропу і дати настоятися 30 хвилин. Потім настій треба процідити й додати сік половинки лимона. Цим засобом треба протирати чисті пахви щодня, щоб зменшити інтенсивність виділення поту й убити неприємний запах.

Харчова сода. Ще один народний метод, яким користувалися наші бабусі, коли жодних дезодорантів не було. Сода гарно вбирає вологу і нейтралізує запахи завдяки своїм антибактеріальним властивостям. Просто змішайте трохи соди з водою до пастоподібного стану й нанесіть на сухі чисті пахви на декілька хвилин. Потім видаліть засіб вологою серветкою. Якщо відчуватимете дискомфорт, змийте залишки соди водою.

Яблучний оцет. Цей продукт також на відмінно справляється з проблемою поту та неприємного запаху. Яблучний оцет має антибактеріальні властивості та створює на шкірі захисну плівку. Щоб приготувати засіб від поту, треба просто змішати оцет із водою у рівних частинах, змочити рідиною ватяний диск і протерти під пахвами. Для посилення ефекту після процедур можна протерти шкіру антисептичною вологою серветкою.

Ці прості домашні засоби є прекрасною альтернативою дорогим і не завжди ефективним дезодорантам. Адже вони не містять шкідливих добавок і не подразнюють шкіру. Можна спробувати всі варіанти і знайти той, що підходитиме саме вам.