Підготуватися до сезону: як правильно очистити батареї опалення від пилу і бруду

Щоб тепловіддавання залишалося на високому рівні, дуже важливо підтримувати батареї опалення в чистоті. Тому подбайте, щоб на них не було бруду і пилу перед початком нового сезону.

Насамперед, визначте, з якого матеріалу виготовлені батареї опалення. Саме від цього залежатиме оптимальний засіб чищення. Сьогодні виробники пропонують такі варіанти:

сталеві (можуть бути трубчастими чи панельними) — мають легку вагу і дуже швидко нагріваються;

(можуть бути трубчастими чи панельними) — мають легку вагу і дуже швидко нагріваються; алюмінієві (екструзійні чи літієві) — відрізняються естетичним зовнішнім виглядом та дуже хорошим тепловіддаванням;

(екструзійні чи літієві) — відрізняються естетичним зовнішнім виглядом та дуже хорошим тепловіддаванням; чавунні (сучасний ретро-стиль чи старі "гармошки") — довговічні, але їх чистити найскладніше саме через масивність;

(сучасний ретро-стиль чи старі "гармошки") — довговічні, але їх чистити найскладніше саме через масивність; біметалічні — поєднують основні характеристики алюмінієвих та сталевих.

Ручне чищення батарей

Такий спосіб більше підходить для чавунних варіантів. Процес це не з простих, тому що пил може з часом "приварюватися" до поверхні через високу температуру. Фахівці рекомендують використовувати господарські рукавиці з тканини або одягнути на руку стару шкарпетку. Попередньо їх краще змочити у воді з мильним розчином.

Фен і пилосос

Такий метод краще використовувати для сталевих і біметалічних конструкцій. Задню частину спочатку завісьте ганчіркою, щоб на неї осідав весь пил. Потім направте потік повітря з пилососа чи фена на радіатор. Додатково краще протерти зовнішню поверхню вологою ганчіркою після завершення процедури.

Чим помити батарею всередині і зовні: найкращі домашні засоби

Інколи простого протирання може бути недостатньо. Наприклад, якщо це батарея на кухні, на якій формуються шари жиру.

Харчова сода

Цей варіант найкраще підійде для чавунних та алюмінієвих батарей. Для миття вам також знадобиться йоржик для миття пляшок. Його слід занурити у розчин, ретельно промити ребра батареї, залишити засіб на 5-10 хвилин, а потім змийте. Він додатково ще й дезінфікує поверхню.

Зубна паста

Масний липкий наліт можна відмити за допомогою зубної пасти або зубного порошку. Засіб потрібно просто нанести на чисту губку, а потім протерти всі забруднені місця.

Сода з лимонною кислотою

Щоб очистити найскладніші забруднення, розпиліть на радіатор мийний розчин з харчовою содою, лимонною кислотою чи перекисом водню, потім протріть вологою ганчіркою.

Як швидко відмити старі батареї з сильним брудом

Батареї можуть бути сильно забрудненими з різних причин. Наприклад, у вашому домі проводився ремонт. Спочатку встановіть під радіаторами досить широкі піддони, меблі та шпалери прикрийте плівкою. Нагрійте воду і полийте її на батарею зверху, щоб весь бруд потрапив у піддони.

Не забудьте після цього пройтися по поверхні йоржиком, змоченим у будь-якому мийному засобі.

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