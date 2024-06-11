Підлийте це рідке добриво під картоплю в червні — і матимете по 13 кг урожаю з одного куща

Існує кілька ефективних способів підживлення картоплі в червні, які, якщо їх об'єднати, дадуть просто неймовірний результат.

Один з самих популярних засобів є калієва селітра. Ця речовина допомагає стимулювати зростання картоплі та додатково зміцнює її коріння, активізує захисні механізми, стійкість до перепаду температур і посухи.

Саме селітра прискорює фотосинтез рослини у декілька разів, а тому урожай дозріває швидше, навіть у прохолодних регіонах. Калієва селітра необхідна, щоб збільшити зелену масу, покращити розмір плодів, підвищити обсяг урожаю.

Ще одним ефективним засобом вважається борна кислота. Вона потрібна картоплі, щоб зміцнити імунітет рослини, покращити смак плодів, допомогти культурі краще розвиватися.

Зазвичай, якщо картоплі дуже не вистачає бору, то її листя світлішає, згортається, а черешки рожевіють. Точка зростання при цьому часто починає чорніти і висихати, стебла стають надто ламкими, пагони тонкими і слабкими. Особливо сильно бору потребує картопля, яка росте на гнилистих, заборочених і надміру зволожених ґрунтах.

Необхідно додатково обробляти картоплю бітоксибациліном. Він дієвий помічник у боротьбі зі шкідниками, в тому числі колорадським жуком, міллю, совкою та павутинним кліщем.

Препарат містить спори бактерій, які виділяють екзотоксин і ендотоксин, що пошкоджують кишківник комахи. Перевага засобу полягає в тому, що він абсолютно безпечний для тварин і людини.

А щоб отримати найкращий ефект, як уже говорилося раніше, всі ці препарати слід змішати. Для приготування поживного розчину розчиніть в одному відрі чистої води 2 ст. ложки калієвої селітри, 1/2 ч. ложки борної кислоти та 70 г препарату бітоксибациліну. Ретельно перемішайте, а потім підлийте кожен кущ (по 500 мл).

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