Підлийте цим відваром кімнатні рослини – і вони точно зацвітуть: навіть декабрист і грошове дерево

Якщо ви завжди виливали темну воду після варіння грибів до раковини – припиніть так робити. Адже вона чудово підходить для підживлення кімнатних рослин.

Виявляється, грибний відвар – це доволі цінне живлення для кімнатних рослин, адже в ньому містяться такі важливі для квітів речовини, як калій, кальцій, йод, фосфор, мідь, цинк, марганець і вітаміни різних груп.

Тобто звичайний грибний відвар можна сміливо використовувати замість біостимулятора росту.

Грибним відваром рекомендовано поливати будь-які рослини, навіть восени чи навесні можете додавати невелику його кількість під кущі полуниці, садові квіти. А для кімнатних рослин він стане справжнім порятунком у зимовий період. Після такого підживлення квіти прискорюють своє зростання, випускають бутони і починають цвісти.

Особливо добре переносять підживлення грибним відваром грошове дерево і декабрист. Якщо внесете природне добриво – вже за короткий термін ці рослини порадують вас пишним квітінням.

Як правильно приготувати грибний відвар для кімнатних рослин? Все дуже просто. Коли варите гриби для будь-якої страви, злийте до окремої ємності першу темну воду. Звісно, важливо, щоб у ній не було солі. Коли відвар трошки охолоне, додайте рівну кількість води. Після цього можете підживлювати квіти під корінь без розбавлення.

А якщо ви залишите відвар на 5-7 днів у теплому місці, в ньому додатково утвориться азот і почнуть розмножуватися бактерії, які позитивно впливають на якість ґрунту. Такий настій потрібно додатково розводити водою у пропорції 1:3, а вже потім підливати ним рослини.

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