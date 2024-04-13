Підлога буде чистою протягом тижнів: спеціаліст по клінінгу розповів, що додати до води

Додайте до води під час прибирання один простий засіб і підлога надовго залишатиметься чистою. Навіть на білих шкарпетках не буде темних слідів.

Виявляється, щоб підлога залишалася сяючою та блискучою, зовсім не потрібно мити її часто. Існує невелика хитрість, яка допоможе надовго очистити покриття. Нею поділився працівник клінінгу, який постійно користується одним дуже неочікуваним засобом.

За словами фахівця, щоб на підлозі не було розводів, а сама вона сяяла чистотою протягом тижнів, у відро з водою потрібно додати два прості засоби, які точно знайдуть в кожній оселі:

2 ст. ложки будь-якого кондиціонеру для білизни;

2 ст. ложки оцту 9% (можна замінити свіжовичавленим лимонним соком).

Ретельно перемішайте це все з водою і просто вимийте підлогу так, як ви робите це зазвичай.

Завдяки оцту (або лимонному соку) поверхня підлоги отримає дзеркальний блиск, а кондиціонер допоможе запобігти появі електростатичної взаємодії. Тобто, пилюка та бруд будуть менше притягуватися до поверхні. А це означає, що підлога набагато довше залишатиметься чистою.

Додатковою перевагою є те, що від такої води на підлозі не залишатимуться розводи, а в будинку завжди літатиме аромат свіжості і чистоти.

ЦІкаво, що такий засіб є універсальним. Він однаково чудово підходить як для миття плитки чи ламінату, так і для очищення лінолеуму або паркету.

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