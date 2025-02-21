Підлогу можна не мити тижнями: одна ложка на відро води – і поверхня виблискуватиме чистотою

Тепер можна забути про хімічні й дорогі засоби для миття підлоги, адже є набагато кращий і дешевший варіант.

Досвідчені господині розкрили свій секрет неймовірно чистої підлоги. Він буде особливо корисним для тих, у кого є домашні улюбленці. А ще, цей мийний розчин допоможе позбутися пилу на меблях та інших поверхнях. І все, що треба для такого диво-засобу – це копійчаний аптечний продукт.

Як приготувати засіб для миття підлоги з двох інгредієнтів

Для створення диво-засобу вам знадобиться лише два складники – невелике відро теплої води (до 5 літрів) і столова ложка звичайного аптечного гліцерину. Гліцерин – ключовий складник такого засобу для миття підлоги. Він не лише на відмінно впорається з будь-якими забрудненнями, а й утворить на поверхні підлоги тонку, майже невидиму, антистатичну плівку. Ця плівка відштовхуватиме пил, тому підлога залишатиметься чистою та сяючою упродовж двох тижнів.

А щоб після миття підлоги у помешканні панував аромат чистоти та свіжості, варто додати у відро з мийним засобом кілька крапель ефірної олії з освіжаючим ароматом. Це може бути олія чайного дерева, ялиці, хвої, евкаліпта чи лимона. Ці олії також мають антибактеріальний ефект, тому добре продезінфікують помешкання.

Також гліцерин можна використовувати для прибирання різноманітних поверхонь, на які осідає багато пилу. Просто треба намочити ганчірку в розчині з гліцерином і протерти меблі та інші поверхні. Завдяки своїм антистатичним властивостям, гліцерин запобігатиме швидкому осіданню пилу й бруду, тому вдасться зекономити час для більш приємних справ.

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