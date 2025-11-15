ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Підлога буде чистою в рази довше: 5 простих лайфгаків, які справді працюють

Існує 5 простих способів, щоб підлога залишалася чистою в рази довше. Експерти радять звернути увагу на головні джерела бруду — від вхідних дверей до крихт.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Підлога

Підлога / © pixabay.com

Миття підлог — одне з тих неприємних завдань, яке доводиться виконувати знову і знову. Це справді нескінченний процес.

Про це повідомляє видання Real Simple.

Підтримувати чистоту підлог в рази довше все ж можливо, і це не так складно, як може здатися на перший погляд.

Ось п’ять простих лайфхаків, які допоможуть вам рідше братися за швабру.

  • Витирайте лапи (і знімайте взуття)

Перше і найочевидніше правило — знімати взуття у приміщенні. Але є ще один нюанс, про який багато хто забуває, — домашні улюбленці. Важливо одразу ж мити лапи собакам та котам після прогулянки, аби вони не заносили пил та вуличний бруд до оселі.

  • Правило двох килимків

Килимки біля входу — це ваш перший рубіж оборони. В ідеалі біля кожного входу до будинку чи квартири потрібно мати два килимки: один ззовні (для грубого бруду) та один всередині. Так ви отримаєте подвійний захист підлоги від бруду з взуття.

  • Не відкладайте плями на завтра

Набагато простіше відмити розлиту каву, сік чи краплі жиру, коли вони тільки-но з’явилися. Якщо ж ви чекатимете з цим до щотижневого прибирання, це може призвести до стійких плям. З ними доведеться возитися набагато довше, а деякі з них можуть і взагалі не відмитися.

  • Прикривайте «магістралі»

У кожному домі є «місця з високою прохідністю» — коридори, проходи між кімнатами, зона біля дивану. Саме там бруд накопичується найшвидше. Килимки або доріжки у цих місцях стануть ідеальним рішенням. Вони «зберуть» бруд до того, як він встигне поширитися по всій оселі, а випрати килимок значно простіше, ніж мити всю підлогу.

  • Їжа — лише на кухні

Частина бруду потрапляє у дім ззовні, але інша значна частина — це залишки їжі, зокрема крихти. Встановіть просте правило: їсти лише у відведених для цього зонах (на кухні чи у їдальні). Зберігайте продукти саме там і привчіть домочадців не носити їжу по всій квартирі. Це суттєво зменшить кількість крихт та липких плям на підлозі.

Нагадаємо, фахівці з прибирання радять мити підлогу лише теплою водою температурою близько 40–50°С. Гаряча вода може деформувати покриття, особливо лінолеум, і залишити липкий шар, а холодна — не впорається зі стійким брудом.

Для дезінфекції замість агресивної «хлорки» клінери рекомендують використовувати звичайний столовий оцет, який ефективно знищує бактерії та безпечний для дітей і тварин.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie