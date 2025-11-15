Підлога буде чистою в рази довше: 5 простих лайфгаків, які справді працюють

Підлога / © pixabay.com

Миття підлог — одне з тих неприємних завдань, яке доводиться виконувати знову і знову. Це справді нескінченний процес.

Про це повідомляє видання Real Simple.

Підтримувати чистоту підлог в рази довше все ж можливо, і це не так складно, як може здатися на перший погляд.

Ось п’ять простих лайфхаків, які допоможуть вам рідше братися за швабру.

Витирайте лапи (і знімайте взуття)

Перше і найочевидніше правило — знімати взуття у приміщенні. Але є ще один нюанс, про який багато хто забуває, — домашні улюбленці. Важливо одразу ж мити лапи собакам та котам після прогулянки, аби вони не заносили пил та вуличний бруд до оселі.

Правило двох килимків

Килимки біля входу — це ваш перший рубіж оборони. В ідеалі біля кожного входу до будинку чи квартири потрібно мати два килимки: один ззовні (для грубого бруду) та один всередині. Так ви отримаєте подвійний захист підлоги від бруду з взуття.

Не відкладайте плями на завтра

Набагато простіше відмити розлиту каву, сік чи краплі жиру, коли вони тільки-но з’явилися. Якщо ж ви чекатимете з цим до щотижневого прибирання, це може призвести до стійких плям. З ними доведеться возитися набагато довше, а деякі з них можуть і взагалі не відмитися.

Прикривайте «магістралі»

У кожному домі є «місця з високою прохідністю» — коридори, проходи між кімнатами, зона біля дивану. Саме там бруд накопичується найшвидше. Килимки або доріжки у цих місцях стануть ідеальним рішенням. Вони «зберуть» бруд до того, як він встигне поширитися по всій оселі, а випрати килимок значно простіше, ніж мити всю підлогу.

Їжа — лише на кухні

Частина бруду потрапляє у дім ззовні, але інша значна частина — це залишки їжі, зокрема крихти. Встановіть просте правило: їсти лише у відведених для цього зонах (на кухні чи у їдальні). Зберігайте продукти саме там і привчіть домочадців не носити їжу по всій квартирі. Це суттєво зменшить кількість крихт та липких плям на підлозі.

Нагадаємо, фахівці з прибирання радять мити підлогу лише теплою водою температурою близько 40–50°С. Гаряча вода може деформувати покриття, особливо лінолеум, і залишити липкий шар, а холодна — не впорається зі стійким брудом.

Для дезінфекції замість агресивної «хлорки» клінери рекомендують використовувати звичайний столовий оцет, який ефективно знищує бактерії та безпечний для дітей і тварин.