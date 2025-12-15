Як мити підлогу, щоб не була липкою / © pexels.com

Багато господинь стикалися з проблемою, коли після тривалого миття на підлозі залишається липкий шар. Він не лише створює дискомфорт під час ходіння, але й швидко притягує пил і бруд. Щоб уникнути цього, варто знати правильний спосіб миття підлоги, який дозволяє підтримувати чистоту надовго.

Підготовка засобу для миття підлоги

Для ефективного прибирання використовуйте теплу воду, але не чисту — додайте в неї 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Ретельно перемішайте розчин до повної однорідності, щоб крохмаль не залишався грудочками та не осідав на поверхні.

Мийте підлогу звичним способом, замінюючи звичайний миючий засіб на цей рецепт. Важливо також підібрати відповідну ганчірку: для паркету найкраще підходить та, що добре вбирає вологу, а для плитки — та, яка збирає дрібні частинки пилу. Кожна господиня повинна мати свій набір інструментів для прибирання.

Чому працює кукурудзяний крохмаль

Крохмаль утворює на поверхні тонку, невидиму плівку, яка запобігає появі липкості після миття. Він вбирає залишки вологи та пилу, завдяки чому підлога довше залишається чистою і гладкою, а сміття до неї просто не прилипає.

Цей простий лайфгак дозволяє підтримувати ідеальну чистоту підлоги без зайвих зусиль і хімії.