Підмінили в пологовому: дві жінки вперше зустрілися через 35 років життя в чужих родинах (фото)

Історія двох людей, які зустрілися через десятиліття / © pixabay.com

Реклама

Дві жінки з Австрії, яких переплутали при народженні 1990 року, зустрілися через 35 років. Їхня історія зворушила всю Європу.

Про це повідомляє ВВС.

Історія розпочалася в жовтні 1990 року в пологовому відділенні LKH-Uniklinikum у Граці. Тоді народилися дві недоношені дівчинки — Доріс Ґрюнвальд і Джессіка Баумгартнер. Через лікарську помилку немовлят переплутали, і кожна з них потрапила до батьків іншої сім’ї.

Реклама

Дві жінки з Австрії, яких переплутали при народженні 1990 року: Доріс Ґрюнвальд та Джессіка Баумгартнер Фото: ORF скриншот

Випадкове відкриття

Усе розкрили лише через 22 роки. 2012-го Доріс Ґрюнвальд дізналася, що не є біологічною донькою своїх батьків — Евелін та Йозефа Ґрюнвальдів. Коли вона здавала кров, лікарі звернули увагу, що її група не збігається.

2016 року про справу повідомив австрійський телеканал ORF, але тоді іншу сім’ю знайти не вдалося.

Зустріч через Facebook

Зрештою, Джессіка Баумгартнер, яку виховували Моніка та Герберт Дерлер, дізналася про невідповідність груп крові, коли завагітніла. Її лікар розповів про справу «підмінених дітей», і жінка почала пошуки.

Вона знайшла Доріс у Facebook — і написала їй.

Реклама

«Це було як зустріти сестру», — згадує Джессіка.

«Ми одразу знайшли спільну мову. Це було неймовірно тепле й гарне відчуття», — додала Доріс.

Дві родини — одна історія

Нещодавно обидві родини вперше зустрілися особисто, і цей момент зняла знімальна група ORF.

«Спершу це був справжній емоційний шторм», — розповіла Моніка Дерлер.

Реклама

«Але першою думкою було: Джессіка завжди буде нашою дитиною. А коли я побачила Доріс, подумала: яка ж вона мила!»

«Для мене просто сталося диво — моя родина стала більшою, і я нарешті маю впевненість», — сказала мати Доріс, Евелін Ґрюнвальд.

Її чоловік додав, що це було величезне полегшення.

Лікарня вибачилася

«Ми глибоко шкодуємо, що це сталося тоді», — зазначив представник клініки в Граці, Ґебгард Фальцбергер, який публічно визнав помилку й вибачився перед обома родинами.

Реклама

У 2016 році сім’я Ґрюнвальдів звернулася до адвоката, який порадив усиновити Доріс для юридичного підтвердження спадкових прав. Вони також отримали компенсацію від лікарні.

Тепер сім’я Дерлерів також подала запит на усиновлення та відшкодування.

«Це велика емоція — і радість, і біль. Я рада, що нарешті все прояснилося. Але це дуже сильні емоції — є красива сторона, але й чимало болю», — поділилася Джессіка.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що вчені знайшли, як зупинити старіння. Адже, на їхню думку, воно поширюється в організмі, як вірус.