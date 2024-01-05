Підтримуємо порядок за п'ять кроків: як правильно використовувати простір в маленькій квартирі

Позбавляйтесь зайвих речей

В основі будь-якої організації простору лежить розхламлення. Адже просто фізично неможливо вмістити велику кількість не завжди потрібних речей на маленькій площі. До зайвих речей відносять ті, якими ви не користуєтесь, що не приносять радості, зіпсовані чи зламані. Якщо хоча б щось має надто дивний вигляд чи здається недоречним, то навіщо мучитися? Нову річ можете подарувати тому, хто такий порадунок оцінить. А звільнене місце допоможе створити більш затишну атмосферу в квартирі.

Чітко зонуйте простір

Організовувати простір в невеликій квартирі потрібно за принципом відповідної функції. Наприклад, місце, де грається дитина зона домашнього офісу, відпочинкова зона тощо. І не обов'язково робити перегородки, які "вкрадуть" і без того маленький простір. Інколи достатньо поставити функціональні стелажі чи просто підібрати певні предмети для кожної зони.

Кожен сантиметр простору потрібно чітко використовувати

Якщо місця у квартирі надто мало, то підійдуть будь-які системи зберігання від підлоги до стелі. Так ви зможете задіяти повністю всю вертикаль стін. Ретельно подивіться навколо, можливо в квартирі залишаються незадіяні кути. Тут можна розмістити зону для дитини чи маленький офіс на дому. Для зберігання також підійдуть вузькі стелажі, додаткові полиці, гачки та рейлінги.

Як правильно використовувати простір в маленькій квартирі / Фото: Unsplash

За можливістю додайте закрите зберігання

Хоча відкриті полички та стелажі мають досить приємний та легкий вигляд, у житті там швидко накопичується надто багато різних речей. І вони псують всю гармонію простору. Завдяки закритому зберіганню ви зможете позбутися "речового шуму" який "краде" простір. Для цього використовуйте різноманітні коробки, органайзери, корзини.

Контролюйте появу нових речей в домі

Цей пункт багатьом може здатися найважчим. Особливо в сучасному світі, коли відбувається тотальне споживання. Дуже важливо навчитися коригувати свої споживчі звички, усвідомлено підходити до кожної покупки. Тоді ваша квартира не буде переповнена непотрібними речами. Якщо докласти зовсім мало зусиль і фантазії, то ви зможете перетворити свою оселю на затишний і функціональний простір.

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