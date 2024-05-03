Підживіть часник цим копійчаними засобом – і він не пожовтіє, не хворітиме й виросте з кулак

Навесні багато господарів мають проблему з пожовтінням та хворобою часнику, втім, за допомогою народних методів цю проблему можна легко вирішити.

Щоб урожай часнику був рясним, головки виросли великими, треба у травні зробити кілька маніпуляцій. Адже від правильного догляду залежить те, скільки ви зможете зібрати врожаю і якого розміру будуть головки часнику. Розповідаємо, як за допомогою простих народних методів захистити часник від хвороб і збільшити його врожайність у кілька разів.

Як захистити часник від захворювань і підвищити врожай у кілька разів

Багато садівників навесні зіштовхуються з проблемою пожовтіння листя часнику й поганого росту овоча. Цього можна уникнути, якщо дотримуватися кількох простих порад.

Деревний попіл. Щоб часник не жовтів і не хворів, треба розсипати у міжрядді попіл, потім розпушити ґрунт на глибину до півтора сантиметри.

Щоб часник не жовтів і не хворів, треба розсипати у міжрядді попіл, потім розпушити ґрунт на глибину до півтора сантиметри. Сечовина в рази підвищує імунітет часнику до різноманітних захворювань і допоможе повернути листю зелений колір. Для цього треба розвести сорок грамів засобу в десяти літрах води і полити грядку.

в рази підвищує імунітет часнику до різноманітних захворювань і допоможе повернути листю зелений колір. Для цього треба розвести сорок грамів засобу в десяти літрах води і полити грядку. Нашатирний спирт. Такий засіб не лише підживить часник, а й відлякуватиме від грядки мурах. У десяти літрах води необхідно розвести п’ятдесят міліграмів нашатирного спирту і полити грядки. Варто уважно стежити за тим, щоб рідина не потрапляла на листя часнику, бо вона може його спалити. Краще таке підживлення робити ввечері.

Такий засіб не лише підживить часник, а й відлякуватиме від грядки мурах. У десяти літрах води необхідно розвести п’ятдесят міліграмів нашатирного спирту і полити грядки. Варто уважно стежити за тим, щоб рідина не потрапляла на листя часнику, бо вона може його спалити. Краще таке підживлення робити ввечері. Розпушування ґрунту і прополювання. Така маніпуляція дозволить часнику отримувати більше корисних речовин і вологи з повітря та ґрунту. Спочатку ґрунт варто розпушувати на глибину до 3 сантиметрів, друге розпушування і прополювання вже можна робити на глибину до 7 сантиметрів. Після прополювання бур’яни треба обов’язково прибирати з грядки, бо вони конкурують з часником за поживні речовини, а також можуть стати притулком для шкідників.

Така маніпуляція дозволить часнику отримувати більше корисних речовин і вологи з повітря та ґрунту. Спочатку ґрунт варто розпушувати на глибину до 3 сантиметрів, друге розпушування і прополювання вже можна робити на глибину до 7 сантиметрів. Після прополювання бур’яни треба обов’язково прибирати з грядки, бо вони конкурують з часником за поживні речовини, а також можуть стати притулком для шкідників. Азот. У травні часник обов’язково треба підживити азотом, без якого він може пожовтіти і не ростиме. Проводити підживлення азотними добривами краще ввечері. Таким чином не спечеться листя часнику і результат буде в рази кращим.

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