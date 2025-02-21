Підживіть часник та цибулю цим розчином – і зберете утричі більший урожай

Цей простий розчин у декілька разів підвищить урожай овочів, для його приготування вам знадобиться лише сіль та вода.

Всі звикли думати, що сіль вкрай шкідлива як для ґрунту, так і для городини, однак це не зовсім так. Якщо правильно застосувати цей продукт, то можна захистити цибулю й часник від шкідників та захворювань, тим самим підвищити врожайність цих овочевих культур.

Навіщо досвідчені городники поливають цибулю й часник солоною водою

Головна мета такого підживлення – захист від цибулевої мухи, яка може повністю знищити врожай. Личинки цього шкідника проникають всередину цибулин, чим провокують процес гниття овочів. Сольовий розчин відлякуватиме комах і запобігатиме зараженню городини. Окрім того, такий полив допоможе захистити цибулю й часник від грибкових захворювань.

Як правильно поливати грядки з цибулею та часником солоною водою.

Візьміть 300-400 грамів солі, краще дрібного помелу, вона швидше розчиняється у воді.

Розчиніть її в 10 літрах води.

Поливайте рослини під корінь, уникайте потрапляння розчину на зелену масу, бо вона маже пожовтіти.

Через годину полийте грядки цибулі й часнику чистою водою, щоб уникнути надмірного засолення ґрунту.

Така обробка допоможе зберегти цибулю й часник від шкідників та грибкових захворювань. Однак поливати грядки цим розчином можна лише двічі на сезон, щоб не нашкодити ґрунту.

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