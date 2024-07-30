Підживіть цим копійчаним засобом свої троянди у серпні: вони цвістимуть до глибокої осені

Якщо дотримуватиметеся цих рекомендацій, ваші троянди милуватимуть око своїм буйним квітом до самих заморозків.

Розповідаємо, чому в серпні треба підгодовувати троянди йодом, і які ще підживлення потрібні квітці наприкінці літа, щоб вона могла цвісти до глибокої осені.

Навіщо підживлювати троянди йодом: пояснення досвідчених флористів

Йод – це хімічна сполука, яка потрібна квітці, щоб відновити свої сили після першого цвітіння. Він сприяє утворенню бутонів та плодів з насінням, покращує ріст та розвиток троянди, підвищує імунітет рослини до різноманітних шкідників та хвороб.

Йодом можна підживлювати як листя рослини, так і її кореневу систему.

Які добрива з умістом йоду найкращі для підживлення троянд

Є готові препарати на основі йоду, які можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазині. А можна самостійно зробити підживлення, результат буде однаково відмінний.

Якщо ви хочете купити добрива, можна скористатися одним із таких.

"Йодофором" підживлюють корені рослини після того, які її пересаджують. Для приготування розчину треба взяти 10 літрів води й додати 1 грам препарату. Отриманим розчином треба добре полити рослину під корінь.

підживлюють корені рослини після того, які її пересаджують. Для приготування розчину треба взяти 10 літрів води й додати 1 грам препарату. Отриманим розчином треба добре полити рослину під корінь. "Йодинол" використовується у період цвітіння троянди для листкового підживлення. Щоб приготувати розчин, треба взяти літр води, додати один грам препарату та з пульверизатора обприскати рослину.

Як приготувати добриво для троянд з аптечним йодом

Для кореневого підживлення треба взяти три літри води й додати одну краплю звичайного аптечного йоду, потім внести розчин під корінь. Таке підживлення роблять до того, як рослину збираються пересадити або вже після пересаджування.

Щоб троянда пишно цвіла до самої осені, її треба в серпні підживити йодованим розчином. Для листкового підживлення необхідно взяти літр води, додати краплю йоду й рясно обприскати листя квітів. Не варто додавати у воду більше однієї краплі аптечного препарату, ви можете попекти листя рослини.

Чим ще підживити троянди у серпні

Дуже важливо підгодовувати троянди наприкінці літа. Досвідчені квітникарі рекомендують підживлювати рослини у цей період комплексними добривами, які можна приготувати самостійно.

Для підживлення візьміть 20 грамів калійної солі, столову ложку калімагнезії та 2 столові ложки монофосфату калію. Ретельно змішайте всі складники й додайте 100 грамів деревного попелу. Потім цю суміш необхідно розвести у 10 літрах води і підживити троянди.

В середині серпня можна під кожен кущ квітів насипати по пів відра попелу чи приготувати настій із бур’яну. Щоб зробити таке підживлення, візьміть глибоку ємність, на дві третини заповніть будь-яким бур’яном, який росте біля подвір’я. Залийте зелену частину водою і залиште на сім днів настоюватися на сонці. Потім розведіть добриво водою із розрахунку 1:3, одного відра такого добрива має вистачити на 2-3 кущі троянд.

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