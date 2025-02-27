Підживіть розсаду баклажанів та перцю цими добривами – і збиратимете урожай відрами

Після пересаджування у відкритий ґрунт баклажани та перець треба обов’язково підживити, бо саме перше добриво сприятиме швидкому росту й розвитку культури та закладе програму плодоношення.

Розповідаємо, чим підживити перець та баклажани після висаджування у відкритий ґрунт, щоб вони гарно прижилися й росли та принесли багатий урожай.

Чим найкраще підживити розсаду баклажанів і перцю, щоб отримати багатий урожай

Щоб розсада добре прижилася й не хворіла після пересаджування у відкритий ґрунт, досвідчені господарі підживлюють її сульфатно-магнієвим добривом із сіркою. Це допоможе культурі наростити зелену масу та зміцнити кореневу систему. Також це універсальне підживлення допоможе рослинам добре засвоювати азот і покращить процеси фотосинтезу, а ще захистить від хвороб. Городники говорять, що баклажани й перець дуже люблять магній, тому рекомендують на всіх етапах росту та розвитку цих рослин додавати таке добриво.

Щоб приготувати підживлення, треба на 10 літрів води взяти столову ложку сульфату магнію та 10 грамів сірки. Потім необхідно все ретельно розмішати, щоб розчинилися крупинки, та полити перець і баклажани під корінь. Якщо розсади небагато, достатньо буде розвести 1 г сульфату магнію на 1 л води або 2 г на 2 л води.

Які найкращі підручні засоби для підживлення розсади перцю та баклажанів

Ще можна приготувати добриво власноруч, воно буде корисним для всіх городніх культур.

Гній. Треба взяти 2 кілограми гною та розвести в 10 літрах води й настояти дві доби. Якщо це курячий послід, то розводити треба одну частину органіки двадцятьма частинами води. Потім таким підживленням необхідно поливати розсаду по літрі під кущ.

Треба взяти 2 кілограми гною та розвести в 10 літрах води й настояти дві доби. Якщо це курячий послід, то розводити треба одну частину органіки двадцятьма частинами води. Потім таким підживленням необхідно поливати розсаду по літрі під кущ. Бананова шкірка. Досвідчені господині ніколи не викидають цих відходів, бо з них виходить гарне калійне добриво. Необхідно взяти чотири шкірки, покласти в трилітрову банку й залити водою, залишити на три доби. Тоді витягніть шкірки і долийте ще три літри води. Поливати треба під кожен кущ по пів літри.

Досвідчені господині ніколи не викидають цих відходів, бо з них виходить гарне калійне добриво. Необхідно взяти чотири шкірки, покласти в трилітрову банку й залити водою, залишити на три доби. Тоді витягніть шкірки і долийте ще три літри води. Поливати треба під кожен кущ по пів літри. Йод. Якщо додати 3 краплі йоду на 10 літрів води і підживити цим розчином рослини, вони швидко підуть у ріст і розвиток. До того ж, це найкраща профілактика від захворювань та шкідників. Таке підживлення можна проводити тоді, коли сформуються плоди.

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