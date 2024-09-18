Підживіть сливові дерева у вересні цими добривами: гілки ломитимуться від ягід наступного сезону

Якщо ви полюбляєте сливові компоти, джеми та соуси, тоді восени треба подбати про майбутній урожай. Підживіть свої сливові дерева правильними добривами – і наступного сезону не знатимете, куди подіти стільки ягід. До того ж, підживлення допоможе деревам добре перезимувати і не хворіти. Розповідаємо, які найважливіші правила догляду за сливовими деревами восени, чим найкраще підживити сливи у вересні.

Як доглядати за сливовими деревами восени

По-перше, треба збирати всі сливи під деревами, щоб уникнути гниття плодів. Адже залишки ягід можуть привертати увагу шкідників. По-друге, після збору врожаю дерева слід обрізати. Необхідно видалити всі сухі, пошкоджені та хворі гілки, щоб дерева до настання морозів устигли випустити молоді пагони. Така процедура особливо важлива, якщо ви вирощуєте ранні сорти слив.

Восени сливові дерева треба оброблювати від шкідників, це необхідно зробити одразу після збору урожаю. Найбільшим ворогом сливи вважається попелиця, яку поширюють чорні мурахи. У якості профілактичних заходів можна використовувати настої цибулиння, полину, часнику з господарським милом. Також досвідчені господарі використовують сечовину, розчином якої обприскують повністю всі гілки. Обробку дерев треба робити в суху погоду, інакше вона не принесе результату.

Чим удобрити сливи у вересні

Осіннє підживлення сливи треба починати після збору врожаю. Спочатку варто подбати про якість ґрунту, розпушити землю біля коренів дерева та позбутися бур’янів.

Варто пам’ятати, що у вересні не можна підживлювати сливові дерева добривом з умістом великої кількості азоту. Таке підживлення найкраще підійде для весни. Осінню підкормку дерев краще робити фосфорно-калійними добривами, які зміцнюватимуть кореневу систему і підготують рослини до зими. Наприклад, добре підійдуть:

суперфосфат (звичайний або подвійний);

амофоска;

сульфат калію (сірчанокислий калій);

калімагнезія;

хлористий калій;

монофосфат калію.

У вересні проводяться лише кореневі підживлення, вони можуть бути як сухими, так і рідкими. Добрива варто розподіляти по проекції крони дерева, тобто відступаючи від стовбура на 40-60 см і до 2 метрів, оскільки саме на такій відстані розташоване всмоктувальне коріння.

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