Підживіть цим троянду перед укриттям на зиму: переживе морози, а навесні кущі вкриють яскраві квіти

Восени все живе готується до приходу зими й холодів. Троянда не є винятком.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, чим поливати пеларгонію, щоб вона квітнула навіть взимку.

Чи потрібно підживлювати троянди напередодні зими

Коли приходять мінусові температури, у стеблах троянд зупиняється рух соку, опадає листя і припиняється вегетація. Це означає, що рослина почала готуватися до холодів. Але восени часто відбувається коливання температур, коли вранці доволі холодно, а вдень сонце може прогрівати повітря. Троянда плутається і не може зрозуміти, чи то їй зупиняти зростання, чи продовжувати його.

Тому важливо допомогти їй у цьому розібратися. Зробити це досить просто:

Додати добриво, яке допоможе підвищити стійкість рослини до низької температури та її коливання. Замульчувати та підгорнути кущики. Обрізати стебла й видалити ті пагони, які з'явилися. Створити укриття, яке допоможе зменшити вплив контрастних температур осені.

Дуже важливо, щоб троянди відпочили перед настанням зими і підготувалися до холодів. Дехто із садівників вважає, що для цього треба обрізати бутони, які можуть з'явитися восени під час теплої погоди. Інші стверджують, що важливо дати троянді повністю відцвісти. Тут обирати вам. Але крім механічних заходів, важливо також додати біологічну допомогу.

Восени трояндам потрібні калій і фосфор, а ось азот уже варто виключити. Ці речовини допоможуть пагонам швидше визрівати та накопичити речовини, які не дадуть кущикам змерзнути взимку.

Чим підживити троянди перед укриттям на зиму

Чи потрібно підживлювати троянду напередодні зими / Фото: pixabay.com

Цю продедуру проводять у жовтні, коли температура повітря знижується до 5 градусів. Кореневе підживлення містить такі варіанти:

в 10 л води розвести 15 г суперфосфату та 17 г монофосфат калію;

в 10 л води розвести 10 г сірчанокислого калію, 25 г суперфосфату та 2,5 г борної кислоти.

Під кожен кущик вносити близько 1 літра добрива.

Гарний варіант підживлення перед настанням зими — мульчування компостом, який уже добре визрів. Не забудьте додати до нього попіл. Таке добриво має одразу подвійну користь: служить матеріалом, який зігріває троянду взимку, та підживлює в зимовий час, адже поживні речовини надходять повільніше.

Є й народний спосіб підживлення троянди в жовтні без хімії. Внесіть у ґрунт під кущики бананову шкірку. В ній містяться такі необхідні рослинам фосфор і калій.

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