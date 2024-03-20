Підживлення часнику навесні: коли, чим і як правильно удобрювати

Щоб отримати щедрий врожай великого та ароматного часнику, йому потрібен правильний догляд, зокрема вчасне садіння та збалансоване підживлення.

Підживлення часнику треба робити впродовж усього вегетативного періоду. Органічні або мінеральні добрива можна вносити і до садіння, і після.

Коли краще садити часник

Часник можна садити навесні або восени, залежно від сорту та кліматичних умов. Озимі сорти зазвичай висаджують восени, за 3-4 тижні до стійких заморозків. Так часник встигає укорінитися до зими та краще переносить холоди.

Ярі сорти садять навесні, щойно ґрунт прогріється до 5-7°C. Зазвичай це кінець березня – початок квітня. Для весняного садіння краще вибирати великі та здорові зубки часнику, без пошкоджень та ознак хвороб. Тоді часник краще приживеться і дасть гарний врожай.

Чим весною підживлювати часник

Навесні часник потребує комплексного підживлення для активного зростання і формування цибулин. Далі розповідаємо, які добрива варто використовувати.

Чим весною підживлювати часник / Фото: pixabay.com

Азотні добрива

На початку вегетації часнику потрібен азот для нарощування зеленої маси. Якщо підживлення проводиться вперше, краще використовувати аміачну селітру – на 10 л води потрібно 2 ст. л. селітри. Також можна застосовувати сечовину (карбамід). На 10 л води потрібно лише 1,5 л сечовини.

Фосфорно-калійні добрива

Для формування великих цибулин часнику потрібні фосфор і калій. Ці елементи сприяють накопиченню поживних речовин та покращують смакові якості часнику. Навесні можна вносити суперфосфат (20-30 г на м²) та сульфат калію (15-20 г на м²).

Органічні добрива

Для підтримання родючості ґрунту та забезпечення часнику поживними речовинами можна використовувати органічні добрива, як-от перегній (3-5 кг на м²), компост (2-3 кг на м²) або біогумус (0,5-1 кг на м²). Органіку розсипають між рядами часнику та злегка перемішують з ґрунтом.

Мікроелементи

Для профілактики захворювань і покращення зростання часнику корисно використовувати мікроелементи, зокрема бор, марганець, цинк. Їх можна вносити у вигляді спеціальних препаратів, наприклад, борної кислоти (1-2 г на 10 л води) або сульфату марганцю (2-3 г на 10 л води).

Як правильно підживлювати часник навесні

Щоб підживлення було ефективним і безпечним для рослин, потрібно дотримуватися певних правил. Підживлювати часник потрібно у фазі активного сходження, приблизно через 2-3 тижні після появи паростків. Наступне підживлення можна проводити через 2-3 тижні після попереднього.

Добрива вносять по вологому ґрунту після дощу або поливання. Це допоможе уникнути опіків коренів і покращить засвоєння поживних речовин.

Не можна перегодовувати часник, особливо азотними добривами. Надлишок азоту може призвести до нарощування стеблин замість гарного врожаю цибулин. Норми внесення добрив потрібно чітко дотримуватися.

Після підживлення часник обов'язково потрібно полити, щоб добрива розчинилися та потрапили до кореневої системи. Поливання проводять під корінь, уникаючи потрапляння вологи на листя.

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