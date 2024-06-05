Підживлення полуниці йодом: захищає від шкідників та збільшує врожайність

Коли, для чого та як підживлювати полуницю йодом

Використання йоду для полуниці має багато корисних ефектів. По перше, звичайний аптечний йод знезаражує бактеріальну інфекцію, підвищу імунну систему, бореться з сірою гниллю, захищає від шкідників. Як стверджують спеціалісти, йод впливає на обмінні процеси ягоди, є чудовим активатором росту, збільшує врожай ягоди.

Підживлення йодом та боротьбу з його допомогою з шкідниками та хворобами, можна проводити декілька разів протягом вегетаційного періоду рослини, тому що йод є повністю безпечними ліками та підгодівлею.

Першу весняну підгодівлю полуниці йодом проводять відразу після обрізки старого листя - 15 крапель йоду розчинять в 10 літрах води, перемішують та отриманим засобом поливають полуницю. Усього проводять три такі підживлення з інтервалом у 10 днів. Така процедура зміцнює рослини та захищає їх від сірої гнилі.

Йод у боротьбі з довгоносиком

Серед ворогів полуниці така комаха, як жук довгоносик. Жуки поселяються в бутонах рослини та здатні повністю знищити весь урожай. Щоб не втратити врожай полуницю потрібно обробити перед цвітінням розчином пів чайної ложки йоду в десяти літрах води.

Йод для боротьби з довгоносиком

Йод проти сірої гнилі на полуниці

Антисептик використовується для боротьби з сірим гниттям та червоними плямами на листочках полуниці.

Обробка полуниці йодом здійснюється шляхом обприскування або поливу. Пів чайної ложки 10% йоду розчиняють в одному літрі молока та в 10 літрах води, в якості прилипача додають одну чайну ложку рідкого мила.

Обприскують полуницю проти сірої гнилі розчином йодом тричі за сезон - після появи перших листочків, перед цвітінням та восени.

Підживлення йодом полуниці

Як добриво йод позитивно впливає на ріст, цвітіння та утворення великої кількості якісних зав'язі.

Для підгодівлі потрібні 10 капель йоду, 100 г попелу та 10 літрів води.

Щоб приготувати підгодівлю потрібно закип’ятити трохи води, залити нею попіл, дати 5-7 хвилин настоятися, долити решту води. Після цього додайте до цього розчину йодну настоянку.

Отриманим розчином поливати кущі полуниці з розрахунком 400-700 мл на один кущ. Перед підгодівлею, землю під кущами потрібно добре пролити простою водою.

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