Підживлення, яке змусить зацвісти навіть палицю: просто залийте 1 літром води жменю цих шкірок

Завжди хочеться, що квіти на підвіконні радували великою кількістю бутонів. Тому, у період, коли рослини відпочивають, спробуйте підживити їх цим незвичайним добривом. Після нього сформуються пишні квіти.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як можна використовувати вівсяні пластівці для квітів. Нині ж мова піде про гранатові кірки, які найчастіше викидають після очищення плоду.

З них можна приготувати натуральне добриво, багате на фітонциди, мінеральні речовини, які допоможуть вбити бактерії та інфекції. Особливо ефективним таке підживлення буде для спатіфілума, пеларгонії, кімнатних фіалок.

Як настоювати гранатову шкірку для приготування добрива? Візьміть кірки з одного граната, поріжте їх на дрібні шматочки, а потім залийте одним літром гарячої води. Залишіть настоюватися на кілька днів.

Таке добриво потрібно підливати під корінь квітки, а якщо ви хочете ним обприскати рослину, то спочатку розведіть розчин у холодній воді (пропорції 1:1).

Як ще модна використовувати шкірку від граната

Як можна використовувати шкірку від граната / Фото: Pexels

Кірки від граната можна використовувати не лише для підживлення кімнатних рослин. Вони також запобігають розвитку інфаркту, інсульту, допомагають знизити ризик атеросклерозу та перешкоджають руйнуванню печінки. Дослідження китайських вчених довели, що за вмістом антиоксидантів кірка граната перевищує саму м'якоть у два рази. Також в ній містяться вітаміни B, C, PP, E. Вживаючи шкірку від граната, можна навіть запобігти розвитку раку.

Що можна лікуати гранатовими кірками:

Порушення серцевого ритму, похмілля — залити 2 столові ложки подрібнених кірок 250 мл гарячої води, настоювати 30 хвилин, перед вживанням додати ложку меду. Пити впродовж дня. Тріщини та подряпини на шкірі — висушену шкірку подрібнити у порошок, насипати на рану. Хронічний кашель — заварювати шкірку граната як чай, поки вода не пофарбується в рожевий колір. Додати мед, пити маленькими ковтками — на день потрібно вжити 1 склянку напою.

Варто звернути увагу, якщо ви заготовляєте кірки граната для лікування, потрібно видаляти хвостики та перегородки. Сушити кірки потрібно приблизно 7-10 днів в затемненому, добре провітрюваному приміщенні.

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