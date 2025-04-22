Цибулеве лушпиння. Щоб приготувати підживлення, треба пів літрової банки лушпиння покласти в каструлю та залити 2 літрами води, закип’ятити і дати настоятися відвару до повного остигання. Потім цей настій необхідно розвести у 10 літрах води і полити кущі полуниці під корінь. Також цибулевим розчином можна обприскати листя культури, щоб захистити її від попелиці та кліщів. Добриво необхідно вносити наприкінці квітня чи на початку травня, одного разу буде досить.