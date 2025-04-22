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Підживіть полуницю цим розчином — і влітку зберете багатий урожай солодких та великих ягід
Що робити, щоб кущі полуниці рясно вродили, а ягоди були смачними та великими: поради досвідчених городників.
Напевно, полуниця — найсмачніша у світі ягода. Однак за нею треба правильно доглядати, щоб кущі давали стабільно високий урожай. Бо іноді ягід взагалі може не бути або виростають дуже дрібні й кислі. Та досвідчені господарі знають, як отримати багатий урожай полуниці навіть із маленької ділянки. А секрет у правильному підживленні, яке треба внести у квітні-травні, щоб ягоди росли великими та смачними.
Чим підживити полуницю у травні, щоб ягоди росли великими та солодкими
Цибулеве лушпиння. Щоб приготувати підживлення, треба пів літрової банки лушпиння покласти в каструлю та залити 2 літрами води, закип’ятити і дати настоятися відвару до повного остигання. Потім цей настій необхідно розвести у 10 літрах води і полити кущі полуниці під корінь. Також цибулевим розчином можна обприскати листя культури, щоб захистити її від попелиці та кліщів. Добриво необхідно вносити наприкінці квітня чи на початку травня, одного разу буде досить.
Розчин борної кислоти. Для приготування добрива треба взяти 10 літрів гарячої води, ½ чайної ложки борної кислоти, 1/5 чайної ложки марганцю, 10 крапель настоянки йоду, 3 столові ложки нашатирю. У відро гарячої води додайте марганець та борну кислоту, все добре перемішайте, щоб повністю розчинився порошок. Потім насипте нашатир і йод, знову ретельно розмішайте, дайте розчинові охолонути. Підживлення треба вносити під кожен кущ полуниці по літровій банці. Важливо знати, що добриво необхідно використати одразу, бо через декілька годин воно втратить всі свої корисні властивості. Таким підживленням підгодовують полуницю один раз наприкінці травня. Добриво стимулюватиме ріст і розвиток кущів, підвищить імунітет рослини до грибкових захворювань, гнилі та комах-шкідників.