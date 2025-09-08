Як підготувати ділянку під картоплю восени / © pixabay.com

Реклама

Щоб наступного літа зібрати рясний урожай картоплі великого розміру, підготовку ділянки краще почати ще восени. Саме цей період дозволяє ґрунту накопичити поживні речовини та відпочити до весни.

Як підготувати ділянку під картоплю восени, щоб зібрати величезний урожай наступного літа

Якщо виконати ці прості кроки восени, то вже наступного літа картопля потішить великими, якісними та смачними бульбами.