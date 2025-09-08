- Дата публікації
Підживіть цим ділянку восени — і картопля виросте гігантською наступного року: секрет щедрого врожаю
Як захистити земельну ділянку від виснаження, наситити її азотом і зробити більш родючою до наступного сезону.
Щоб наступного літа зібрати рясний урожай картоплі великого розміру, підготовку ділянки краще почати ще восени. Саме цей період дозволяє ґрунту накопичити поживні речовини та відпочити до весни.
Як підготувати ділянку під картоплю восени, щоб зібрати величезний урожай наступного літа
Якщо виконати ці прості кроки восени, то вже наступного літа картопля потішить великими, якісними та смачними бульбами.
Приберіть із грядки усе зайве. Спершу очистьте ділянку від бур’янів, сухого бадилля та опалого листя. Це допоможе позбутися шкідників і хвороб, які зазвичай зимують в рослинних рештках.
Внесіть добрива. На 1 м² землі внесіть приблизно 2–3 кг перегною або компосту. Додайте мінеральні речовини — столову ложку сульфату калію та дві столові ложки суперфосфату. Добрива розподіліть рівномірно й перекопайте землю. За зиму вони розкладуться та збагатять ґрунт.
Поліпшення структури ґрунту. Якщо земля важка й глиниста, варто додати трохи піску або торфу. Це зробить її більш пухкою, і наступного року коренеплоди зростатимуть більшими.
Висівання сидератів. За бажанням у вересні можна посіяти гірчицю, жито або овес. Вони захищають землю від виснаження, насичують її азотом і роблять більш родючою. Навесні сидерати скосіть та закладіть у ґрунт.
Дбайливе розпушування. Після всіх процедур розрівняйте ділянку граблями. Це дозволить волозі рівномірно проникати в землю під час весняного танення снігу.