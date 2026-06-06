Підживлення капусти після висаджування у ґрунт: що дати рослині для швидкого зростання та врожаю

Чим підживити капусту одразу після висаджування у відкритий ґрунт / © pexels.com

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Щоб капуста швидко прижилася, не хворіла та формувала щільні качани, важливо вчасно внести добрива та дотримуватися балансу між азотом, фосфором і калієм.

Коли починати перше підживлення капусти після висаджування

Одразу після пересаджування підживлювати капусту не варто. Рослині потрібно приблизно 10–20 днів, щоб укорінитися та адаптуватися до нових умов.

Першу підгодівлю зазвичай проводять тоді, коли капуста починає активно рости і з’являються нові листки. Саме в цей момент вона найбільше потребує азоту для формування зеленої маси.

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Чим підживити капусту для швидкого росту

На початковому етапі найкраще працюють азотні добрива. Вони стимулюють ріст листя і допомагають рослині швидше набрати силу.

Найпоширеніші варіанти:

аміачна селітра;

сечовина;

розчин коров’яку або пташиного посліду.

Такі підживлення активізують розвиток кореневої системи та пришвидшують ріст надземної частини рослини.

Важливо: надлишок азоту може призвести до «жирування» капусти — коли листя росте, а качан формується повільно.

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Комплексне мінеральне підживлення для капусти

Для збалансованого розвитку часто використовують комбіновані розчини з трьох основних елементів:

азот — для росту листя;

фосфор — для зміцнення коренів;

калій — для формування качана та стійкості до хвороб.

Типовий варіант розчину на 10 літрів води:

суперфосфат;

сечовина;

калійне добриво.

Таке підживлення допомагає рослині не просто рости, а правильно формувати майбутній урожай.

Органічні добрива для капусти після висаджування

Органіка — це природне джерело живлення, яке працює м’якше, але довше.

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Найкраще підходять:

коров’як (розведений водою);

настій пташиного посліду;

настій кропиви;

деревна зола.

Коров’як особливо цінний тим, що не тільки живить рослину, а й покращує структуру ґрунту. Зола додатково насичує калієм і знижує кислотність ґрунту.

Народні способи підживлення капусти

Окрім класичних добрив, городники часто використовують доступні домашні засоби:

деревна зола — для формування щільних качанів;

борна кислота — для покращення зав’язування;

нашатирний спирт — як додаткове джерело азоту;

харчова сода — для профілактики розтріскування качанів.

Такі методи часто застосовують як додаткове підживлення між основними внесеннями добрив.

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Як часто потрібно підживлювати капусту

Загальна схема підживлення виглядає так:

Перше — через 2–3 тижні після висадки. Друге — через 10–14 днів після першого. Третє — у період активного формування качана.

Для пізніх сортів іноді додають ще одне підживлення ближче до кінця сезону, щоб покращити щільність і лежкість урожаю.

Ознаки, що капусті не вистачає добрив

Рослина сама «показує», коли їй бракує живлення:

повільний ріст;

світло-зелене або жовтувате листя;

слабке формування качана;

в’ялі нижні листки.

У такому разі підживлення варто зробити якомога швидше.

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FAQ

Коли вперше підживлювати капусту після висаджування?

Першу підгодівлю роблять через 10–20 днів після висаджування, коли рослина вже прижилася та почала активно рости.

Чим найкраще підживити капусту для швидкого росту?

Найефективніші варіанти — аміачна селітра, сечовина або органічні розчини (коров’як, пташиний послід).

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Чи можна використовувати золу для капусти?

Так, деревна зола дуже корисна: вона забезпечує калій, покращує формування качанів і знижує кислотність ґрунту.

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