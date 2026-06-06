Підживлення картоплі: що треба зробити просто зараз для великих бульб

У червні починається фаза бутонізації та зав’язування бульб / © Pixabay

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Картопля — це надзвичайно популярна рослина для вирощування на городі, і частково тому, що вона не потребує багато догляду. Та це не значить, що після посадки про неї можна повністю забути.

Про це пише «Флорист-Х».

Для підвищення врожайності картоплю досить удобрювати 3-4 рази на рік.

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Вносити добрива можна двома способами:

Перший — посипати грядки і поєднати підживлення з підгортанням

Другий — листовий; кущі обприскують рідиною з добривом

Компост і перепрілий гній

Таке добриво можна підготувати самостійно з рослинних залишків, або купити готове в агромагазині. Щоб збільшити корисні властивості гною, додайте в нього трохи торфу. Також корисний для картоплі курячий послід.

Після появи молодих пагонів можна підгодувати молоде бадилля розчином коров’яку (1 л свіжого гною на 10 води). Такою сумішшю поливають міжряддя картоплі.

Зола

Попіл містить потрібні картоплі мікроелементи і підвищує загальну якість попелу. Універсальне добриво для всіх овочів готується з 1 склянки золи і 10 л теплої води. Залиште зольний розчин настоятися на день і полийте картоплю — приблизно по 1 кухлю на кожен кущ.

Чим ще підгодувати картоплю на різних етапах росту:

після появи сходів — сечовина, аміачна селітра, сульфат калію, борна кислота

під час бутонізації — суперфосфат, фосфоритне борошно, кісткове борошно, гумінова кислота

під час і після цвітіння — карбонат калію, сульфат калію, сірчанокислий калій

Урожай картоплі безпосередньо залежить і від умов, — чим спекотніший клімат, тим дрібнішими будуть бульби, тому що при температурі вище +36⁰C коренева система картоплі перегрівається і розвиток бульб припиняється. Крім того, землю доводиться постійно зволожувати.

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Для збереження вологи в землі варто мульчувати картопляну ділянку. Мульча не тільки перешкоджає швидкому випаровуванню з ґрунту вологи, а й стримує зростання бур’янів, а після перепрівання дає додаткове живлення бульбам. У сирому кліматі, де земля постійно зволожується дощами, виростити велику картоплю набагато легше, та й у мульчуванні немає необхідності. У таких умовах мульча лише нашкодить, оскільки земля під нею буде не вологою, а мокрою.

Раніше ми писали про те, як захистити картоплю від фітофтори та коли краще почати підгортати овоч. Більше про це читайте у новині.

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