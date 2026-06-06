- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 2 хв
Підживлення картоплі: що треба зробити просто зараз для великих бульб
Після висаджування картоплі, правильне добриво може допомогти забезпечити їй необхідні поживні речовини для здорового росту і врожайності.
Картопля — це надзвичайно популярна рослина для вирощування на городі, і частково тому, що вона не потребує багато догляду. Та це не значить, що після посадки про неї можна повністю забути.
Про це пише «Флорист-Х».
Для підвищення врожайності картоплю досить удобрювати 3-4 рази на рік.
Вносити добрива можна двома способами:
Перший — посипати грядки і поєднати підживлення з підгортанням
Другий — листовий; кущі обприскують рідиною з добривом
Компост і перепрілий гній
Таке добриво можна підготувати самостійно з рослинних залишків, або купити готове в агромагазині. Щоб збільшити корисні властивості гною, додайте в нього трохи торфу. Також корисний для картоплі курячий послід.
Після появи молодих пагонів можна підгодувати молоде бадилля розчином коров’яку (1 л свіжого гною на 10 води). Такою сумішшю поливають міжряддя картоплі.
Зола
Попіл містить потрібні картоплі мікроелементи і підвищує загальну якість попелу. Універсальне добриво для всіх овочів готується з 1 склянки золи і 10 л теплої води. Залиште зольний розчин настоятися на день і полийте картоплю — приблизно по 1 кухлю на кожен кущ.
Чим ще підгодувати картоплю на різних етапах росту:
після появи сходів — сечовина, аміачна селітра, сульфат калію, борна кислота
під час бутонізації — суперфосфат, фосфоритне борошно, кісткове борошно, гумінова кислота
під час і після цвітіння — карбонат калію, сульфат калію, сірчанокислий калій
Урожай картоплі безпосередньо залежить і від умов, — чим спекотніший клімат, тим дрібнішими будуть бульби, тому що при температурі вище +36⁰C коренева система картоплі перегрівається і розвиток бульб припиняється. Крім того, землю доводиться постійно зволожувати.
Для збереження вологи в землі варто мульчувати картопляну ділянку. Мульча не тільки перешкоджає швидкому випаровуванню з ґрунту вологи, а й стримує зростання бур’янів, а після перепрівання дає додаткове живлення бульбам. У сирому кліматі, де земля постійно зволожується дощами, виростити велику картоплю набагато легше, та й у мульчуванні немає необхідності. У таких умовах мульча лише нашкодить, оскільки земля під нею буде не вологою, а мокрою.
Раніше ми писали про те, як захистити картоплю від фітофтори та коли краще почати підгортати овоч. Більше про це читайте у новині.