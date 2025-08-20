Підживлення кімнатних рослин своїми руками: що допоможе квітам рости

Кімнатні квіти / © Freepik

Реклама

Кімнатні рослини потребують регулярної підгодівлі, оскільки обмежений простір горщика не дозволяє їм самостійно отримувати всі необхідні поживні речовини. Для домашніх квітів не обов’язково купувати дорогі хімічні добрива — підживлення можна робити з продуктів, які є на кухні.

Про це пише News 24.

Кавова гуща містить магній, калій, фосфор і азот, а завдяки майже нейтральному pH підходить для будь-яких рослин. Використовувати її найкраще у вигляді розчину для поливу або під час пересадки, щоб уникнути утворення кірки на ґрунті.

Реклама

Цукор стимулює фотосинтез і допомагає рослинам розвивати пишне листя та яскраве забарвлення. Достатньо розводити 1 столову ложку на літр теплої води і поливати раз на місяць, особливо цвітучі рослини, такі як троянди, кактуси, пальми, драцени та фікуси.

Бананові шкірки та апельсинові кірки насичують ґрунт калієм і вітамінами. Перед використанням шкірку слід замочити у воді із содою, висушити та подрібнити або настояти у воді для поливу.

Дріжджі та цибулиння стимулюють ріст і зміцнюють кореневу систему, особливо для рослин у фазі цвітіння або тих, що ослаблені шкідниками чи хворобами. Настої з цибулі та дріжджів варто розводити, щоб не пошкодити коріння.

Регулярне підживлення такими натуральними засобами допомагає кімнатним рослинам залишатися здоровими, пишними та квітучими без використання магазинної хімії.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про 6 багаторічних рослин, які не лише вражають своєю красою, а й здатні виживати навіть у найсухіші та найспекотніші дні, а головне — вони майже не потребують складного догляду.

Ці рослини стануть ідеальним рішенням для зайнятих садівників, дачників і всіх, хто хоче мати розкішний квітник без зайвих зусиль.

Серед них, вербена бонарська, костриця сиза, ковила найтонша Pony Tails, деревій червоний, шавлія мускатна, ехінацея пурпурова.