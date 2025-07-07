Чим полити огірки, щоб було багато зав’язей / © Pixabay

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Огірки — дуже вибаглива культура. Наприклад, їхня коренева система розташована дуже високо, тож для них небезпечними є засуха та сильна спека. Рослина вирізняється слабким імунітетом, її часто вражають різні грибкові та бактеріальні інфекції. Саме тому без підживлення про урожай можна забути.

За словами експертів, огірки потрібно підживлювати вже через 10–14 днів після появи перших паростків, потім під час цвітіння і знову в період активного плодоношення.

Перше підживлення найкраще робити розчином нітрофоски. Для цього беруть 1 ст. л. цієї речовини, розчиняють у 10 л води (одне відро) і підливають кущі з розрахунку 0,5 л на один. В такому підживленні важливі для огірків фосфор і калій, які потрібні, щоб рослина розвивалася та зростала.

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Під час цвітіння і формування зав’язей огірки вже підливають розчином з коров’яком. Таке добриво стане справжньою вітамінною бомбою для рослини, адже воно містить азот, фосфор, калій, магній та інші мінерали. Після підживлення культура стане значно міцнішою, стійкою до різних погодних умов і хвороб.

Щоб приготувати розчин з коров’яком, розчиніть 2 кг цієї речовини в 10 л води, додайте 2 ст. л. гумату калію. Ретельно перемішайте, поливайте під корінь з розрахунку 1 л розчину на кущ.

Якщо на огірках з’явилися шкідники, потрібно обробити їх розчином йоду. Додайте 30–40 крапель на 10 л води та обприскайте все листя з пульверизатора. Розчин йоду відганяє комах і шкідників, які можуть нашкодити урожаю.