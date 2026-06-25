Підживлення огірків під час чергової хвилі плодоношення: як допомогти плодам нарости

Підживлення огірків

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Під час вирощування огірків, коли на кущах одночасно з’являється велика кількість зав’язі, це так звана хвиля нарастання, рослині вкрай необхідне додаткове живлення. Воно допомагає наявним зеленцям швидко набрати масу і при цьому не гальмує розвиток наступних хвиль урожаю, які вже закладаються у верхніх пазухах.

Головний секрет успіху полягає в тому, що вносити добрива потрібно саме тоді, коли огірочки ще зовсім дрібні. Чекати, поки вони підростуть, немає сенсу — великим плодам підживлення вже не допоможе.

Особливості живлення огірків

На відміну від томатів, які в період наливу помідорчиків категорично потребують чисто калійних беззотних сумішей, огірки розвиваються зовсім інакше. Чистий калій без азоту може навіть зашкодити цій культурі. Огірок є вираженою азотолюбною рослиною. Оскільки його листя та плоди на 95% складаються з води, йому постійно потрібен азот для підтримки балансу та нарощування кавунової зеленної маси.

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Окрім регулярного внесення добрив, огіркам під час плодоношення життєво необхідна постійна вологість. Бажано підтримувати ґрунт стабільно зволоженим, адже без належного поливу жодне добриво не зможе повноцінно засвоїтися кореневою системою.

Три перевірені варіанти підживлення огірків на початку плодоношення

Допомогти огіркам під час масового наливу плодів можна одним із трьох ефективних способів, рекомендують експерти. Оптимальний інтервал між процедурами становить 10–14 днів, орієнтуючись на загальний стан рослин.

1. Органічний розчин на основі курника

Органічні добрива є чудовим вибором для першої половини літа. Для приготування концентрованого настою необхідно взяти 5 кілограмів гранульованого або сухого курника, залити 5 літрами води та додати 250 мілілітрів мікробіологічного препарату Байкал. Ця суміш має добре перебродити.

Для безпосереднього підживлення концентрат ретельно розводять — приблизно ¾ або повну півлітрову банку готового настою додають на 10 літрів води. Отриманим розчином поливають кущі під корінь. Таке живлення ідеально підходить для огірків, баклажанів та солодкого перцю, проте його вже не варто використовувати для томатів у цей період вегетації.

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2. Мінеральний комплекс Мастер

Якщо немає можливості приготувати органіку, гарною альтернативою стане збалансоване мінеральне добриво, наприклад, Мастер з рівною пропорцією азоту, фосфору та калію (18-18-18), яке додатково збагачене мікроелементами та 4% магнію.

Для приготування робочого розчину 20 грамів сухого добрива розчиняють у 10 літрах води. Полив проводять раз на 10–12 днів. Цей комплекс демонструє чудовий результат, стимулюючи ріст плодів, проте він не містить кальцію та органічних речовин, тому його бажано чергувати з іншими видами догляду.

3. Органо-мінеральний Рост-концентрат

Коли запаси натуральної органіки вичерпані, найкращим варіантом для огірків стає спеціалізоване органо-мінеральне добриво з підвищеним вмістом азоту. Формула, де азоту закладено вдвічі більше, ніж фосфору та калію (15-7-7), ідеально відповідає природним потребам огіркових кущів та солодкого перцю під час плодоношення. На відміну від інших культур, які від великої кількості азоту влітку можуть почати жирувати, огірки можна безпечно підгодовувати таким складом протягом усього сезону з інтервалом у 2 тижні.

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