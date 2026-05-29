Підживлення полуниці під час цвітіння: чим удобрювати для великого і солодкого врожаю
Період цвітіння полуниці — один із найважливіших етапів формування майбутнього врожаю. Саме в цей момент рослина визначає кількість зав’язі, розмір ягід і їхню солодкість.
Якщо забезпечити правильне підживлення, можна значно підвищити врожайність без зайвих витрат і складних агротехнічних прийомів. Які добрива найкраще підходять для полуниці під час цвітіння та як їх правильно використовувати?
Чому підживлення під час цвітіння таке важливе
У фазі цвітіння полуниця витрачає багато енергії на формування квіток і зав’язі. У цей період їй особливо потрібні:
фосфор — для розвитку кореневої системи та зав’язі;
калій — для формування солодких, соковитих ягід;
бор — для кращого запилення та збільшення кількості зав’язей.
Водночас надлишок азоту в цей період небажаний, оскільки він стимулює ріст листя замість плодоношення.
Найкращі добрива для полуниці під час цвітіння
Калійно-фосфорні мінеральні добрива
Одним із найефективніших варіантів є монофосфат калію. Він швидко засвоюється рослиною та забезпечує:
збільшення розміру ягід;
підвищення цукристості;
кращу зав’язуваність плодів.
Також можна використовувати комплексні добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору.
Деревна зола — природне джерело калію
Зола — доступне та ефективне органічне добриво. Вона містить калій, кальцій та мікроелементи, які позитивно впливають на смак ягід.
Як використовувати:
посипати ґрунт навколо кущів;
або приготувати настій (1 склянка золи на 10 л води).
Борна кислота для кращого цвітіння
Бор допомагає утворенню зав’язі та зменшує кількість пустоцвітів.
Розчин готують у мінімальній концентрації (зазвичай 1–2 г на 10 л води) і використовують для обприскування по листу.
Органічні підживлення
Для прихильників натурального землеробства підійдуть:
настій коров’яку (у слабкій концентрації);
дріжджове підживлення;
перегній або компост як мульча.
Дріжджі стимулюють мікрофлору ґрунту та покращують засвоєння поживних речовин.
Як правильно підживлювати полуницю під час цвітіння
Щоб підживлення дало максимальний ефект, варто дотримуватися кількох правил:
не перевищувати дозування добрив;
не використовувати високі дози азоту;
обприскування проводити вранці або ввечері;
не проводити обробки під час дощу або сильного сонця;
чергувати кореневі та позакореневі підживлення.
Типові помилки садівників
Багато хто знижує врожайність полуниці через поширені помилки:
надмірне внесення азотних добрив;
підживлення «наосліп» без врахування фази розвитку;
використання занадто концентрованих розчинів;
ігнорування мікроелементів (особливо бору та калію).
У результаті кущі можуть бути пишними, але ягоди — дрібними та несолодкими.
Що зробити, щоб ягоди були солодкими
Солодкість полуниці залежить не лише від сорту, а й від догляду. Окрім правильного підживлення, важливо:
забезпечити достатньо сонця;
не переливати рослину;
регулярно мульчувати ґрунт;
своєчасно видаляти бур’яни.
Саме баланс живлення та догляду формує той самий «десертний» смак ягід.
FAQ
Чим підживити полуницю під час цвітіння?
Найкраще використовувати калійно-фосфорні добрива, деревну золу або слабкий розчин борної кислоти для покращення зав’язі.
Чи можна обприскувати полуницю під час цвітіння?
Так, але лише безпечними розчинами (борна кислота, мікродобрива) і вранці або ввечері, щоб не пошкодити квіти.
Як використовувати деревну золу для полуниці?
Золу можна вносити сухою навколо кущів або готувати настій: 1 склянка золи на 10 літрів води, настоювати кілька годин і поливати під корінь.