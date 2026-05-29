Підживлення полуниці під час цвітіння: чим удобрювати для великого і солодкого врожаю

Підживлення полуниці під час цвітіння / © pexels.com

Якщо забезпечити правильне підживлення, можна значно підвищити врожайність без зайвих витрат і складних агротехнічних прийомів. Які добрива найкраще підходять для полуниці під час цвітіння та як їх правильно використовувати?

Чому підживлення під час цвітіння таке важливе

У фазі цвітіння полуниця витрачає багато енергії на формування квіток і зав’язі. У цей період їй особливо потрібні:

фосфор — для розвитку кореневої системи та зав’язі;

калій — для формування солодких, соковитих ягід;

бор — для кращого запилення та збільшення кількості зав’язей.

Водночас надлишок азоту в цей період небажаний, оскільки він стимулює ріст листя замість плодоношення.

Найкращі добрива для полуниці під час цвітіння

Калійно-фосфорні мінеральні добрива

Одним із найефективніших варіантів є монофосфат калію. Він швидко засвоюється рослиною та забезпечує:

збільшення розміру ягід;

підвищення цукристості;

кращу зав’язуваність плодів.

Також можна використовувати комплексні добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору.

Деревна зола — природне джерело калію

Зола — доступне та ефективне органічне добриво. Вона містить калій, кальцій та мікроелементи, які позитивно впливають на смак ягід.

Як використовувати:

посипати ґрунт навколо кущів;

або приготувати настій (1 склянка золи на 10 л води).

Борна кислота для кращого цвітіння

Бор допомагає утворенню зав’язі та зменшує кількість пустоцвітів.

Розчин готують у мінімальній концентрації (зазвичай 1–2 г на 10 л води) і використовують для обприскування по листу.

Органічні підживлення

Для прихильників натурального землеробства підійдуть:

настій коров’яку (у слабкій концентрації);

дріжджове підживлення;

перегній або компост як мульча.

Дріжджі стимулюють мікрофлору ґрунту та покращують засвоєння поживних речовин.

Як правильно підживлювати полуницю під час цвітіння

Щоб підживлення дало максимальний ефект, варто дотримуватися кількох правил:

не перевищувати дозування добрив;

не використовувати високі дози азоту;

обприскування проводити вранці або ввечері;

не проводити обробки під час дощу або сильного сонця;

чергувати кореневі та позакореневі підживлення.

Типові помилки садівників

Багато хто знижує врожайність полуниці через поширені помилки:

надмірне внесення азотних добрив;

підживлення «наосліп» без врахування фази розвитку;

використання занадто концентрованих розчинів;

ігнорування мікроелементів (особливо бору та калію).

У результаті кущі можуть бути пишними, але ягоди — дрібними та несолодкими.

Що зробити, щоб ягоди були солодкими

Солодкість полуниці залежить не лише від сорту, а й від догляду. Окрім правильного підживлення, важливо:

забезпечити достатньо сонця;

не переливати рослину;

регулярно мульчувати ґрунт;

своєчасно видаляти бур’яни.

Саме баланс живлення та догляду формує той самий «десертний» смак ягід.

FAQ

Чим підживити полуницю під час цвітіння?

Найкраще використовувати калійно-фосфорні добрива, деревну золу або слабкий розчин борної кислоти для покращення зав’язі.

Чи можна обприскувати полуницю під час цвітіння?

Так, але лише безпечними розчинами (борна кислота, мікродобрива) і вранці або ввечері, щоб не пошкодити квіти.

Як використовувати деревну золу для полуниці?

Золу можна вносити сухою навколо кущів або готувати настій: 1 склянка золи на 10 літрів води, настоювати кілька годин і поливати під корінь.

