Пил не осідатиме дуже довго: маленька хитрість, яка допоможе підтримувати бездоганну чистоту

Що треба додавати у воду під час прибирання, щоб пил довго не осідав на поверхнях.

Проблема пилу на меблях та інших поверхнях – постійне і вкрай дратівливе явище. Здавалося б, тільки вчора було генеральне прибирання, а сьогодні на меблях знову з’явився сірий наліт. Втім, досвідчені господині вдаються до деяких маленьких хитрощів, щоб зекономити свої сили та час на прибирання. Розповідаємо, що треба робити, аби пилу не було дуже довго.

Що робити, щоб пил довго не осідав на поверхні

Ефірні олії. Під час прибирання у воду додайте кілька крапель олії зі своїм улюбленим запахом і протріть усі речі. Тоді пил досить довго не осідатиме на поверхнях.

Під час прибирання у воду додайте кілька крапель олії зі своїм улюбленим запахом і протріть усі речі. Тоді пил досить довго не осідатиме на поверхнях. Оцет і рослинна олія. Для приготування такої суміші проти пилу треба взяти 50 грамів оцту, 2 чайні ложки рослинної олії, кілька крапель ефірної. Налийте у пляшку з пульверизатором трохи води, засипте всі складники, добре струсоніть суміш, розпиліть на поверхні і протріть ганчіркою. Але з такою рідиною варто бути обережними, щоб не пошкодити поверхню меблів, які бояться оцту та олії.

Для приготування такої суміші проти пилу треба взяти 50 грамів оцту, 2 чайні ложки рослинної олії, кілька крапель ефірної. Налийте у пляшку з пульверизатором трохи води, засипте всі складники, добре струсоніть суміш, розпиліть на поверхні і протріть ганчіркою. Але з такою рідиною варто бути обережними, щоб не пошкодити поверхню меблів, які бояться оцту та олії. Кондиціонер для прання. Просто налийте трохи рідини у воду і помийте підлогу та поверхні.

Просто налийте трохи рідини у воду і помийте підлогу та поверхні. Спеціальний засіб від пилу. Його можна знайти у відділах побутової хімії чи інтернеті, він призначений для того, щоб відштовхувати пил. Засіб треба просто розпилити на поверхні і протерти ганчіркою.

Його можна знайти у відділах побутової хімії чи інтернеті, він призначений для того, щоб відштовхувати пил. Засіб треба просто розпилити на поверхні і протерти ганчіркою. Антистатик для одягу. Такий засіб допоможе зменшити статичну електрику, яка притягує частинки пилу. Просто розпиліть його на поверхні, де збирається пил, і протріть губкою чи ганчіркою.

Як правильно прибирати, щоб довго не було пилу

Є кілька дієвих порад, які допоможуть уникнути частого прибирання.

Використовуйте мікрофібру. Такі ганчірки ідеальні для прибирання, вони не залишають розводів і ворсинок.

Такі ганчірки ідеальні для прибирання, вони не залишають розводів і ворсинок. Прибирайте зверху вниз. Спочатку треба прибирати верхні поверхні, щоб пил не розлітався по всій оселі.

Спочатку треба прибирати верхні поверхні, щоб пил не розлітався по всій оселі. Намочіть ганчірку. Пил не буде підніматися у повітря і знову осідати на поверхнях меблів, плафонів, побутової техніки тощо.

Пил не буде підніматися у повітря і знову осідати на поверхнях меблів, плафонів, побутової техніки тощо. Поверхні слід протирати за напрямком волокон тканини. Таким чином не залишатимуться розводи на меблях.

Таким чином не залишатимуться розводи на меблях. Регулярно протирайте важкодоступні місця. Тоді прибирання займатиме у вас значно менше часу.

Тоді прибирання займатиме у вас значно менше часу. Частіше мийте підлогу. Пил не підніматиметься знизу і не осідатиме на поверхнях.

Пил не підніматиметься знизу і не осідатиме на поверхнях. Провітрюйте житлове приміщення. Це допоможе позбутися значної частини пилу в оселі.

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