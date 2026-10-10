Пільги на комунальні послуги для УБД 2026 року: хто має право на знижку 75% і як її оформити

Пільги на комунальні послуги для УБД 2026 року / © pexels.com

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Пільга поширюється на визначені законом витрати в межах установлених норм і надається без урахування доходів сім’ї. Щоб скористатися нею, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідні заяви.

Розповідаємо, які комунальні послуги охоплює пільга для УБД 2026 року, які документи необхідні для її оформлення та куди звертатися, щоб отримати державну підтримку.

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Які пільги на комунальні послуги передбачені для УБД 2026 року

Право учасників бойових дій на пільги визначає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Згідно зі статтею 12 документа, передбачено 75-відсоткову знижку на оплату житла, комунальних послуг і придбання пічного побутового палива за встановлених умов.

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Знижка поширюється на такі витрати:

Квартирна плата. Оплата користування житлом у межах визначеної нормативної площі. Опалення. Витрати на опалення житлового приміщення в межах установлених норм. Електроенергія. Оплата спожитої електрики в межах нормативів. Газопостачання. Використання газу для побутових потреб у межах установлених норм. Водопостачання та водовідведення. Оплата відповідних комунальних послуг. Вивезення побутових відходів. Витрати на послугу з управління побутовими відходами. Пічне побутове паливо. Для людей, які проживають у будинках без центрального опалення, передбачено знижку на тверде та рідке побутове паливо в межах установлених норм і граничних показників вартості.

Важливо враховувати, що 75% знижки не означає автоматичного зменшення всього рахунку за комунальні послуги на три чверті. Пільгу розраховують у межах установлених державою нормативів площі житла та споживання ресурсів. Витрати понад ці норми оплачуються на загальних підставах.

Які норми житлової площі враховують під час нарахування пільги

Для розрахунку пільги на оплату житла та опалення застосовують норматив 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка має право на знижку, плюс 10,5 кв. м на сім’ю.

Наприклад, якщо в помешканні проживають учасник бойових дій та члени його сім’ї, які мають право на відповідну пільгу, розрахунок здійснюють з урахуванням кількості таких осіб та визначених законом нормативів.

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Для сімей, які складаються виключно з непрацездатних осіб, за використання природного газу для індивідуального опалення передбачено подвійну нормативну площу: 42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку, та додатково 21 кв. м на сім’ю.

Остаточний розмір пільги залежить від виду послуги, фактичного споживання та встановлених нормативів.

Чи потрібно враховувати доходи сім’ї учасника бойових дій

Ні. 2026 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг для учасників бойових дій надаються незалежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Це означає, що право на відповідну державну підтримку не залежить від того, скільки заробляє сам ветеран або інші члени його домогосподарства.

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Водночас не варто плутати цю пільгу із житловою субсидією. Субсидія призначається за іншими правилами, зокрема з урахуванням доходів і майнового стану домогосподарства.

Як оформити пільгу на комунальні послуги учаснику бойових дій

Для отримання знижки потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Процедура передбачає внесення відомостей про пільговика до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), а також подання заяви про надання пільги.

Зробити це можна кількома способами:

Через Пенсійний фонд України. Звернутися особисто до сервісного центру або скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ. Через ЦНАП. Подати необхідні документи до центру надання адміністративних послуг, який приймає такі звернення. Через орган місцевого самоврядування. Звернутися до уповноважених посадових осіб відповідної територіальної громади або військової адміністрації. Поштою. Надіслати заяву та необхідні документи до Пенсійного фонду України відповідно до встановленого порядку.

Якщо документи приймають ЦНАП або орган місцевого самоврядування, їх передають до Пенсійного фонду в електронному вигляді протягом трьох робочих днів.

Які документи потрібні для оформлення пільги УБД

Для внесення відомостей до ЄДАРП необхідно підготувати:

паспорт громадянина України або інший передбачений законодавством документ, що посвідчує особу;

документ, який підтверджує право на пільгу, зокрема посвідчення учасника бойових дій або відповідні відомості з державних реєстрів;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а за наявності законних підстав — паспорт із відповідною відміткою про відмову від його отримання;

заяву про внесення відомостей до ЄДАРП;

заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Якщо людина фактично проживає не за місцем реєстрації, можуть знадобитися додаткові документи, які підтверджують адресу проживання. Це може бути довідка внутрішньо переміщеної особи, договір оренди житла або інший офіційний документ.

Перед поданням заяви варто уточнити в Пенсійному фонді, чи потрібні додаткові відомості саме у вашому випадку.

Чи надають пільгу на комунальні послуги довічно

Право на пільгу пов’язане зі статусом учасника бойових дій і визначається законодавством. Проте твердження, що пільга автоматично нараховуватиметься довічно за будь-яких обставин, є неточним.

Для фактичного отримання знижки потрібно виконати встановлені вимоги щодо оформлення та внесення інформації до відповідного реєстру. Також важливо повідомляти Пенсійний фонд про зміни відомостей, які можуть впливати на призначення або розрахунок пільги.

Якщо змінюються дані, внесені до ЄДАРП, пільговик має повідомити про це орган Пенсійного фонду протягом 30 днів.

Отже, передусім варто розрізняти законодавче право на пільгу та процедуру її призначення й виплати.

Чи можуть члени сім’ї УБД користуватися пільгою

Так. Закон передбачає поширення відповідних пільг на учасника бойових дій та визначених членів його сім’ї, які проживають разом із ним.

До них належать, зокрема:

чоловік або дружина;

діти віком до 18 років;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю за визначених законом умов;

непрацездатні батьки;

інші передбачені законодавством категорії членів сім’ї.

При цьому пільга розраховується з урахуванням законодавчих норм, а не шляхом простого додавання знижок кожного члена родини. Якщо обоє з подружжя мають статус учасників бойових дій і проживають за однією адресою, знижки не підсумовують: застосовується 75% знижка в межах норм, визначених для відповідних пільговиків.

Куди звертатися, якщо пільгу не нараховують

Якщо після подання документів знижка не відображається в нарахуваннях або виникли питання щодо її розміру, насамперед варто звернутися до Пенсійного фонду України. Там можна уточнити, чи внесені необхідні відомості до реєстру, чи опрацьовано заяву та чи правильно визначено суму пільги.

Також варто перевірити інформацію в надавача комунальної послуги, якщо питання стосується конкретного рахунку або обсягу споживання.

Головне: 2026 року учасники бойових дій мають право на 75% знижки на визначені законом житлово-комунальні послуги незалежно від доходів сім’ї. Щоб скористатися нею, необхідно оформити пільгу через Пенсійний фонд України або уповноважений орган, подавши заяви та документи, що підтверджують особу й право на державну підтримку.

FAQ

Чи мають учасники бойових дій право на 75% знижки на комунальні послуги 2026 року?

Так. Законодавство передбачає 75-відсоткову знижку на визначені житлово-комунальні послуги в межах установлених норм. Пільга надається незалежно від доходу сім’ї.

Як оформити пільги на комунальні послуги учаснику бойових дій?

Потрібно подати заяви про внесення відомостей до ЄДАРП і надання пільги. Це можна зробити через Пенсійний фонд України, його вебпортал, ЦНАП, уповноважений орган місцевого самоврядування або поштою.

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