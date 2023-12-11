"Пилососю" чи "пилосошу": як правильно сказати українською

З кожним днем росте кількість бажаючих поліпшити знання української мови та очистити своє мовлення від росіянізмів. Що дуже радує і заохочує ще більшу кількість людей плекати рідну мову. Втім, ще залишається вкрай багато російськомовних слів-кальок, якими часто користуються у побуті, бо не всі знають, як вони правильно перекладаються. Зокрема, це слова "пылесос" і "пылесошу", правильний переклад яких відомий далеко не всім.

Як правильно українською перекласти слово "пылесошу"

Буде досить одного разу, щоб запам’ятати це слово українською мовою, і ви більше ніколи не робитимете помилок в його вимові. На цьому наголошує народний вчитель Олександр Авраменко.

Мовознавець пояснив, що російське слово «пылесос» має кілька варіантів перекладу - "пилосос", "пилотяг" и "пилосмок". А фраза "я пылесошу" українською мовою звучатиме як "я пилососю". Хоча більшість людей, звичайно, не звикли до такого формулювання, тому спочатку воно може здаватися досить дивним. Проте його можна замінити іншими фразами - "я прибираю пилососом" або "я чищу пилососом".

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