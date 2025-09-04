Пілот напився перед рейсом: що сталося з пасажирами

Пілот літака / © Freepik

Командира авіакомпанії Japan Airlines відсторонили від виконання обов’язків після того, як він ужив алкоголь перед міжнародним рейсом. Пілот мав летіти з Гонолулу до Японії, але зателефонував на роботу і повідомив, що хворий. Пізніше він зізнався, що вживав алкоголь.

Цей інцидент, який стався 28 серпня, призвів до значної затримки кількох рейсів. Зокрема двох, що були відкладені на 18 годин. Загалом постраждало 630 пасажирів. Міністерство транспорту Японії розпочало розслідування в головному офісі авіакомпанії.

Офіційна заява та попередні інциденти

У заяві для Bloomberg авіакомпанія Japan Airlines вибачилася перед клієнтами за незручності.

«Ми ставимося до цієї справи дуже серйозно, особливо з огляду на те, що вона сталася, коли ми вже перебували під адміністративним керівництвом через численні інциденти безпеки, включаючи випадки, пов’язані з алкоголем, і працювали над запобіганням повторенню», — йдеться в заяві.

Варто зазначити, що це не перший подібний випадок. У грудні минулого року авіакомпанія вже отримувала попередження від Міністерства транспорту через інцидент з двома членами екіпажу на рейсі з Мельбурна. Тоді пілоти вживали алкоголь менш ніж за 12 годин до початку польоту. Після того випадку Japan Airlines обіцяли посилити контроль і переглянути свою систему тестування на алкоголь, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Зрештою, авіакомпанія змогла знайти іншого пілота для рейсу з Гонолулу, але лише після тривалої затримки.

