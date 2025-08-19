Пілот знепритомнів під час керування літаком: що сталося з пасажирами

Літак / © Bild

Під час рейсу Ryanair з Барселони до Порту, що відбувся 10 серпня, пілот несподівано знепритомнів у кабіні.

Про це пише Mirror.

За повідомленням джерела з Національного інституту невідкладної медичної допомоги Португалії, інцидент стався о 8:19 ранку, коли пілот зазнав «швидкої непритомності».

На щастя, він швидко отямився. Літак успішно продовжив свій шлях і здійснив нормальне приземлення в аеропорту Порту. Жодних подальших інцидентів не зафіксували.

