Пілот знепритомнів під час керування літаком: що сталося з пасажирами

Пілот знепритомнів у кабіні під час рейсу, але, на щастя, швидко отямився.

Літак

Літак / © Bild

Під час рейсу Ryanair з Барселони до Порту, що відбувся 10 серпня, пілот несподівано знепритомнів у кабіні.

Про це пише Mirror.

За повідомленням джерела з Національного інституту невідкладної медичної допомоги Португалії, інцидент стався о 8:19 ранку, коли пілот зазнав «швидкої непритомності».

На щастя, він швидко отямився. Літак успішно продовжив свій шлях і здійснив нормальне приземлення в аеропорту Порту. Жодних подальших інцидентів не зафіксували.

Нагадаємо, пілота пасажирського літака авіакомпанії American Airlines похвалили користувачі соцмереж за те, що він відмовився піднімати літак із пасажирами через «внутрішнє відчуття», що щось не так.

