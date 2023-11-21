Пилу довго не буде: як підтримувати вдома чистоту, прибираючи лише раз на місяць

Що потрібно робити, аби пил не осідав на поверхні: 5 кроків до ідеальної чистоти в домі.

Проблема осідання пилу дратує напевно кожного з нас. Начебто ще вчора все сяяло чистотою, а сьогодні знову потрібно витирати пил. Втім, є кілька дієвих і перевірених способів, які допоможуть позбутися проблеми швидкого осідання пилу на поверхні. Розповідаємо, як підтримувати чистоту в домі без частого прибирання.

Раніше ми писали, що потрібно робити, аби речі в шафі пахли дорого і шикарно.

Використовуйте серветки з мікрофібри

Саме такі серветки призначені для того, аби вбирати в себе пил. Тому вони значно ефективніші за звичайні ганчірки, губки чи інші серветки. Окрім того, ці серветки призначені для багаторазового використання, тому їх можна прати, а потім використовувати знову. Під час використання мікрофібри потрібно стежити, щоб вона не розкидала частинки пилу.

Регулярно витирайте пил у прохідних місцях будинку

У вітальнях, на кухні і в спальні накопичується найбільше пилу. Оскільки у цих кімнатах висока прохідність, що створює повітряні потоки. Для прибирання пилу варто використовувати насадку для пилососа із м’якою щетиною. Ретельно видаляйте пил із килимів, штор та оббивок диванів. Якщо регулярно вичищати пил за допомогою пилососа, вам не доведеться постійно його витирати з інших поверхонь, куди він часто осідає.

Управління рівнем вологості у приміщенні

Пил дуже швидко осідає на меблі та інші предмети інтер’єру, якщо у кімнатах занадто сухе повітря. Тому варто зволожувати його, таким чином ви зведете до мінімуму кількість пилу в домі. Потрібно, щоб вологість повітря в приміщенні становила 40-50%, тоді пилу практично не буде.

Мінімалізм і простота інтер’єру

Якщо не бажаєте часто витирати пил, мінімізуйте кількість предметів декору в домі. Усілякі вазочки, статуетки, м’які іграшки накопичують дуже багато пилу, який важко видаляється. Також поверхні меблів повинні бути гладкими, без різьблення – це спростить вам прибирання.

Очищення повітря

Якщо ви не хочете часто прибирати, придбайте очищувач повітря з НЕРА-фільтром. Такий прилад призначений для вловлювання частинок пилу і пилових кліщів, включаючи алергени. Очищувач повітря потрібно розмістити у вітальні, щоб він постійно фільтрував та циркулював чисте повітря. Таким чином за допомогою очищувача ви зробите повітря чистішим і зменшите кількість пилу, що осідає на поверхні в домі.

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